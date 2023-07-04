Рупор кремлевской пропаганды: О необоснованном восстановлении репрессированных на работе

Очень интересный и примечательный документ (https://istmat.org/node/68079 ГАСО. Ф. Р-3286. Оп. 1. Д. 3. Л. 118) за подписью Прокурора СССР Вышинского от 19 октября 1938 года.

В нем Вышинский, уже на излете ежовщины (через месяц Ежов будет снят с поста руководителя НКВД СССР, а позднее арестован и расстрелян) сообщает, что уже тогда возникла проблема при восстановлении на работе лиц подвергшихся необоснованным репрессиям. Власти столкнулись с тем, что помимо тех, кто пострадал без вины и восстанавливался на законных основаниях, были и те, кто подавал заявления на восстановление пользуясь тем, что материалы их уголовных дел не могли быть рассекречены и не рассматривались в судах, где происходило рассмотрение дел о восстановлении на работе.

Поэтому после решений о восстановлении на работе, Прокуратура СССР оставляла за собой право перепроверять решения судов по фактам восстановления на работе незаконно уволенных.

По сути это один из первых документов где поднимается вопрос о необоснованной реабилитации. С другой стороны, можно увидеть, что уже на закате "ежовщины" начался пересмотр дел незаконно-репрессированных, который куда как активнее продолжился при Лаврентии Павловиче Берия, что вылилось в амнистию 1940 года. С другой стороны, это также показывает, что судебная система и прокуратура, отнюдь не действовали заодно как принято считать.

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