Мнение: Действительно ли 80% бизнесов разоряется в первый год

В комментариях постоянно пишут, будто малый бизнес — это большой обман, «ошибка выжившего», так как 8 из 10 начинающих предпринимателей прогорают.

Статистика, разумеется, неверна, причём сразу на многих уровнях. Проведу аналогию: допустим речь идёт о боксёрах, и, допустим, нам говорят, что 80% начинающих боксёров заканчивают неудачей. Слово «неудача» можно трактовать двояко.

Вариант 1. Выйдя на ринг, 80% начинающих боксёров получают травму, после которой или становятся инвалидами, или отправляются прямиком на кладбище.

Вариант 2. Выйдя на ринг, 80% начинающих боксёров выступают недостаточно успешно, чтобы сразу же попасть в число призёров соревнований.

Формально разницы нет, так как и там, и там — неудача. Но совершенно очевидно, что на самом деле разница есть, и огромная. Также очевидно, что реальная жизнь — это второй вариант. Проигрыш боя не заканчивается катастрофой. Неудачно выступил? Тренируешься дальше, чтобы лучше выступить на следующих соревнованиях.

Так и с начинающими предпринимателями. Представьте, что вы охотник. У вас есть ружьё, вы ходите по болоту. Вы знаете, что стреляете не очень метко, и потому в 80% случаев промахиваетесь. Есть ли у вас шанс подстрелить утку? Конечно, есть: вы ведь не с одним патроном на охоту пришли. Выстрелили, промахнулись, перезарядили ружьё, охотитесь дальше.

Вот так и с бизнесом. Представим себе молодого человека, решившего податься в бизнес. Будем жестокими: предположим, что он добивается успеха только с пятой попытки, а в случае неудачи теряет все вложенные деньги. Допустим, на запуск скромного бизнеса ему нужны 500 тысяч рублей.

Наш герой один год вкалывает, чтобы заработать свои 500 тысяч (откладывая по 40 тысяч рублей в месяц). Потом один год уходит на запуск бизнеса и на разорение. Потом цикл начинается снова.

Несложно подсчитать, что если начать в 20 лет, то к 30 годам будут уже пять попыток, из которых одна, вероятно, окажется успешной (я знаю, что вероятности считаются иначе, но не будем занудами). Свой прибыльный бизнес в 30 лет — неплохой результат. Обычный карьерный путь предполагает, что к тем же 30 годам работник только-только становится крепким профессионалом-середнячком.

В реальности, однако, дела обстоят несколько иначе.

Во-первых, «8 из 10 разорившихся» — это ошибка подсчёта. Типичный сценарий «разорения» бизнеса выглядит примерно так:

— Нам скоро будет нужно много брусчатки, нет смысла отдавать заказ на сторону. Будем сами делать.

— Иван Иваныч, мы с НДС работаем, а брусчатку будет выгоднее делать на упрощёнке.

— Марина Дмитриевна, откройте нам тогда под это дело ООО «Брусчатка».

Через полгода:

— Иван Иваныч, вот отчёт по нашим юрлицам.

— А, да, ООО «Брусчатка», помню… Всё отменилось, нам это ООО больше не нужно. Дайте команду юристам, пусть закрывают.

С точки зрения статистики появилось ООО «Брусчатка» и после короткого трепыхания разорилось. В реальном мире никто не разорился и даже не получил убытков: просто предприниматель собирался слегка расшириться в новую сторону, но обстоятельства побудили его сосредоточиться на других проектах, вот и всё.

Это было во-первых. Во-вторых, после каждого разорения предприниматель, если он только не совсем деревянный, становится умнее, приобретает деловую хватку. Поговорка «за одного битого двух небитых дают» весьма верна — что нас не убивает, делает нас сильнее. Мне приходилось наблюдать эволюцию своих коллег, проходящих через сложные этапы деловой карьеры. Прогресс был виден невооружённым взглядом, вот прямо речь становилась более продуманной, а на лицах появлялось характерное «матёрое» выражение. Там, где беспечный новичок попадает в ловушку и проигрывает, опытный предприниматель строит прочные схемы и уверенно выходит в плюс.

Да, учиться могут не все: некоторых даже проблемы ничему не учат. Но тут уже всё регулирует рынок: у тех, кто умеет работать над ошибками, денег больше. У необучаемых денег меньше.

Таким образом, в реальной жизни со второго-третьего раза бизнес успешно «взлетает» у большинства — при условии, разумеется, что у предпринимателя есть упорство и минимальные способности к бизнесу. После чего в ход вступает стандартная капиталистическая арифметика: страдания на старте карьеры, окупаются хорошими заработками на протяжении десятилетий.

Немного реальной статистики. В России 4 млн ИП. Каждый год примерно миллион закрывается и миллион открывается — это в среднем, в разные годы по-разному. При этом большая доля закрытий связана не с разорением, а с банальной реорганизацией: кто-то перешёл на ООО, кто-то стал самозанятым, кто-то вышел на пенсию или продал бизнес. Из этого следует, что средний срок работы предпринимателя составляет как минимум 10 лет. В реальности больше, так как даже полное закрытие бизнеса часто означает всего лишь фиксацию прибыли и небольшой отпуск перед запуском следующего предприятия.

На всякий случай: я сейчас никого не призываю идти в бизнес. Это всего лишь одна профессия из многих, вот типа врача или моряка. Я всего лишь хотел показать, что профессия предпринимателя принципиально отличается от профессии тиктокера, например. Чтобы стать успешным тиктокером, нужно или везение, или дружеский подъём наверх со стороны богатых спонсоров. Чтобы создать работающий в плюс микробизнес, никакого везения не нужно: упрямства и трудолюбия вполне достаточно.