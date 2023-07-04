Мнение: О фронтальном π-це… Пришёл раньше срока?

Эта #новость из разряда предсказуемых, но всё-таки ожидаемых. Тем печальнее, что пришла она сильно раньше предсказанного срока. И это — само по себе «маркер».

Помните, как ещё в начале года практически все аналитики с умным видом рассуждали о «запасе прочности» российского бюджета и делали с умным видом обоснованный вывод, что «ещё на два-три года хватит»?

Так вот…

Сейчас это уже не актуально.

Минфин России выступил с инициативой «фронтального сокращения» госрасходов в бюджете следующего года. Это программу представил лично министр финансов Антон Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам 29 июня. О чём «Ведомостям» рассказали два близких к правительству источника, и вдобавок данную информацию подтвердил знакомый с ходом заседания собеседник. Он обосновывал необходимость «фронтального сокращения» трат растущим разрывом между расходами и доходами.

Антон Силуанов предложил ведомствам урезать траты на 10%. Речь шла о так называемых незащищённых ассигнованиях бюджета (за исключением подлежащих непременному исполнению обязательств, прежде всего социальных). Высвободившиеся траты, по мнению министра, могут быть перераспределены на приоритетные цели. Про сведениям газеты, участники заседания, представляющие распорядителей бюджетных средств, отреагировали в основном негативно, хотя и были согласны с тем, что оптимизировать расходы нужно. Потому что бюджетный #дефицит растёт быстрее плана, а со стороны главы государства поступают лишь указания по новым расходам.

Технически, у казны есть несколько способов, как «закрывать» разрыв между доходами и расходами. Самый первый — #рост внешних и внутренних займов. Но от международных рынков капитала #Россия давно и надёжно отрезана, #Китай на помощь не спешит, а против наращивания государственных заимствований внутри страны выступил ЦБ РФ. По его мнению, это «ограничивает коммерческим компаниям доступ к займам», что лишь тормозит экономический рост. А без роста нет будущего.

Второй способ — девальвация валюты. Его монетарные власти используют на всю катушку. За год #рубль к доллару подешевел на 75%. Но в условиях западных санкций на российскую #нефть и потери европейского газового рынка #девальвация лишь смягчила негативные последствия политических решений для сырьевой отрасли (главным образом — для бонусов топ-менеджмента), однако не смогла существенно пополнить казну. Третий рецепт — ускорить инфляцию и так обесценить обязательства государства параллельно с номинальным увеличением доходной части вследствие роста налоговых поступлений, привязанных к отпускным ценам, типа НДС. Но и этот резерв уже был задействован — компромиссно и безрезультатно.

Остался последний рецепт — секвестр. Пока «добовольный». И вроде бы не критичный: всего десятина. Но тут важны два момента. Во-первых, лиха беда начало — важно сделать начальный шаг, затем всё пойдёт уже по накатанной. Во-вторых, не может не впечатлять та скорость, с которой монетарные власти РФ, перепробовав предыдущие шаги перешли к финальному этапу мобилизации ресурсов.

И это уже точно означает — π-ц?

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