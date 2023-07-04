Аккуратный, изящный, лаконичный: “фишка” сезона – маникюр “бэби бумер” и как его сделать

На лето многие модницы отдают предпочтение лаконичному нейл-арту. Один из актуальных трендов — это маникюр под названием «бэби бумер». Впервые такой дизайн появился в середине прошлого века в Штатах. Сейчас он популяризируется благодаря блогерам-инфлюенсерам. Разбираемся в его особенностях.

Концепция и преимущество

По сути, такой маникюр представляет собой омбре, то есть когда наблюдается переход из одного оттенка в другой. Главный градиент находится на свободном кончике ногтя. Такой дизайн выглядит изысканно, аккуратно, изящно. Основная особенность: при создании такого трендового нейл-арта следует использовать исключительно лаки светлых пастельных оттенков. Никаких кислотных и неоновых оттенков не должно быть.

Почему такой маникюр так понравился нынешним модницам? Помимо эстетики есть и другие преимущества. Например, с подобным нейл-артом вы можете отправиться хоть в офис на работу, хоть на вечеринку или на романтическое свидание. Маникюр прекрасно вписывается в любой образ, поэтому является универсальным.

Также такой нейл-арт эффектно смотрится на ногтях любой длины и формы. Даже если у вас экстремально короткие ногти, вы все равно можете воспроизвести подобный дизайн. Ваши ручки будут выглядеть опрятно, аккуратно.

Как его сделать

Сделать такой трендовый маникюр не составит труда в домашних условиях. Для начала выровняйте и отшлифуйте ногтевые пластины с помощью бафа. Затем удалите кутикулы. Это можно сделать с помощью специального ремувера или простых маникюрных ножниц. Придайте форму ногтевой пластине. Убедитесь в том, чтобы обе стороны краев ногтевых пластин были симметричными.

Нанесите на ногти обезжириватель. Далее покройте базой, высушите под УФ-лампой. Теперь нанесите на спонж немного белоснежного лака для ногтей. Прерывистыми движениями нанесите белый лак на спонже на ногтевую пластину. Проделайте те же манипуляции с остальными ногтями. Просушите под ультрафиолетовой лампой. Если хотите, то можете нанести еще один слой. Либо завершите работу на данном этапе.

Чтобы маникюр держался дольше, сверху обязательно нанесите финишное покрытие. Таким образом защитите нейл-арт от сколов.

Финальные штрихи

Если есть желание сделать маникюр более нарядным, торжественным, тогда вы можете использовать дополнительные элементы декора. К примеру, можете прикрепить стразы или блестки. Вы также можете использовать фольгу в качестве альтернативы глиттеру.

Вариантов дизайна такого трендового маникюра существует великое множество. Вы можете поискать вдохновения в Интернете. Например, найти фотографии работ известных блогеров или мастеров по маникюру. Какие-то идеи можно перенять у них, если не хватает фантазии или креатива.

Обязательно учитывайте свой стиль одежды или конкретный образ, если вы собираетесь на торжественное мероприятие. Следите за тем, чтобы маникюр гармонировал с общей концепцией лука, становился красивым дополнением. Не забывайте, что нельзя игнорировать обработку кутикул, ногтевой пластины, ведь без этих этапов ногти не будут выглядеть ухоженными.