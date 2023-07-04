Мнение: Граница по мосту

Ну а по поводу всех этих жутких 16-километровых пробок, тщательного досмотра всех машин с выгрузкой всего багажа и просвечивания каждой машины чуть не по винтику, многочасового ожидания на дикой жаре – можно отметить главное: украинцы УЖЕ добились того, чего хотели. Россияне уже, до каких-либо уступок и мирных договоров, въезжают в Крым как на чужую территорию, с многочасовым, унизительным и очень утомительным досмотром (насколько я помню, когда Крым был украинским, на въезде туда не было ничего даже отдаленно похожего).

Бравые феэсбешники при въезде на мост вполне отрабатывают за себя и за того парня – то есть и за украинских пограничников, и за украинских таможенников. “Довоевались”.

Что ни делает дурак – все он делает не так.