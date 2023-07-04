 

В Музее Москвы на Зубовском бульваре откроется арт-площадка для любителей кино

04.07.2023, 21:33, Новости дня
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В четверг, 6 июля, на территории Музея Москвы откроется арт-площадка для любителей кино и ценителей классики – кинотеатр “Музейный” (Зубовский бульвар, 2 ст7). Здесь можно будет посмотреть фильмы, являющиеся образцом мирового кинематографа, а также авторские новинки. Новое культурное пространство – совместный проект музея и городской сети “Москино”.

Зал рассчитан на 90 зрителей, в нем установлена современная техника. В кинотеатре “Музейный” будут показывать ретроспективы фильмов именитых режиссеров и актеров, артхаусное и фестивальное кино, уникальные архивные работы мэтров кинематографа.

Еще одна особенность новой арт-площадки – выступления кинокритиков и исследователей истории кинематографа перед каждым сеансом.

В первый день работы кинотеатра покажут “Сансет бульвар” Билли Уайлдера. Эта картина в 1951 году получила три статуэтки “Оскар” – за сценарий, работу художника и саундтрек. Начало сеанса в 19:00. Билеты можно купить на сайте “Москино”.

В репертуаре кинотеатра “Музейный” – фильмы Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Копполы, Хаяо Миядзаки, Александра Довженко, Сергея Эйзенштейна, Андрея Смирнова и других знаменитых режиссеров.

“Мы рады возможности открыть для москвичей и гостей города новое культурное пространство. На большом экране крайне редко показывают легендарные фильмы. А в “Музейном” мы будем это делать регулярно”, – сказала генеральный директор сети “Москино” Наталья Мокрицкая.

Частью сети “Москино” являются кинотеатры “Березка”, “Вымпел”, “Искра”, “Космос”, “Молодежный”, “Салют”, “Сатурн”, “Спутник”, “Тула”, “Факел”. А кинотеатры “Звезда” и “Юность” должны открыться в следующем году после капремонта.

“Москино” каждый год проводит множество ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Также сеть курирует общегородскую акцию “Ночь кино”.

Музей Москвы был основан в 1896 году. Сегодня у него есть несколько филиалов –
Музей археологии Москвы, Музей истории Лефортово, Центр Гиляровского, Музей Зеленограда и музей “Садовое кольцо”.


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