“Я снимаю стресс”: нагая Наталья Штурм позирует за “спасибо”

“Есть женщины в русских селеньях с спокойною важностью лиц, с красивою силой в движеньях, с походкой, со взглядом цариц”, — писал Николай Некрасов в 19 веке. Вряд ли он предполагал, что много лет спустя россиян покорит особа, манящая неуловимым шармом… И имя ей будет Наталья Штурм.

Сейчас исполнительнице шлягера “Школьный роман” 57 лет, но возраст для нее не приговор. Зрелая красавица уже не мурлычит со сцены сладким голоском, потому что нашла занятие по душе. Наталья Штурм регулярно избавляется от одежды на своем теле, потом фотографируется и размещает кадры в соцсетях.

Не судите, да не судимы будете! Действует певица исключительно из благородных побуждений. Пятый канал узнал, что нагая Наталья Штурм позирует за “спасибо”. Пиар и деньги здесь не при чем.

Звезда получает благодарности за “взрослый” контент, который отвлекает публику от насущных забот. По словам артистки, она приносит обществу пользу и сама от этого остается в плюсе.

“Я снимаю стресс тем, что отправляю это вам, и что вы переключаете свой мозг на эти картинки…

Они как лучик солнца”, — выразилась звезда 90-х Наталья Штурм.