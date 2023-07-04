Подробный рассказ Елены Милашиной о нападении

«Их было не меньше 10-12 человек. Били полипропиленовыми трубами»

4 июля в Чечне неизвестные в масках перехватили автомобиль, в котором журналист «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов направлялись в суд на приговор Зареме Мусаевой, вытащили их и жестоко избили, уничтожили технику и документы. Адвокат Немов получил ножевое ранение в ногу, Милашину и Немова жестоко избили полипропиленовыми трубами по пальцам, голове, телу. Нападавшие старались получить пароли от телефонов и компьютеров, их не интересовали деньги. Избитых обнаружили водители на трассе, они вызвали скорую. После подключения уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, Милашину и Немова удалось вывезти на «скорой» в соседний регион — ради безопасности и для оказания медпомощи. Возможно, скоро их доставят в Москву.

О нападении днем доложили Путину, в Кремле призвали провести следственные действия. Заявления с требованием найти и наказать виновных получили в Генпрокуратуре и СК. В Чечне ведется розыск нападавших, Кадыров пообещал «разобраться».

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