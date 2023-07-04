В Apple раскритиковали слабые чипы Intel

Американская компания Apple не смогла выпустить 15-дюймовый ноутбук MacBook Air на базе чипов Intel. В интервью изданию Inc. менеджер по маркетингу компании Apple Лаура Метц пояснила об этом.

Ограничения чипов Intel не позволили Apple выпустить новую модель. Только Apple Silicon могла предоставить все компоненты, необходимые для увеличения времени автономной работы, производительности и добавления большего дисплея в MacBook Air.

Тан заявила, что пользователи ищут 15-дюймовые ноутбуки, которые можно использовать как для работы, так и для развлечений. Повышение производительности Apple Silicon сделало MacBook Air более подходящим для предприятий. Она добавила, что собственный чип значительно повысил привлекательность ноутбуков для корпоративных клиентов.

Предварительные заказы на 15-дюймовый MacBook Air по цене 165 000 рублей были открыты в середине июня.