 

В Apple раскритиковали слабые чипы Intel

04.07.2023, 21:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американская компания Apple не смогла выпустить 15-дюймовый ноутбук MacBook Air на базе чипов Intel. В интервью изданию Inc. менеджер по маркетингу компании Apple Лаура Метц пояснила об этом.

Ограничения чипов Intel не позволили Apple выпустить новую модель. Только Apple Silicon могла предоставить все компоненты, необходимые для увеличения времени автономной работы, производительности и добавления большего дисплея в MacBook Air.

Тан заявила, что пользователи ищут 15-дюймовые ноутбуки, которые можно использовать как для работы, так и для развлечений. Повышение производительности Apple Silicon сделало MacBook Air более подходящим для предприятий. Она добавила, что собственный чип значительно повысил привлекательность ноутбуков для корпоративных клиентов.

Предварительные заказы на 15-дюймовый MacBook Air по цене 165 000 рублей были открыты в середине июня.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Мнение: Тест на понимание

04.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Коробки вернули

04.07 / Как носить летом свитер и какие образы можно составить с любимыми вязаными вещами

04.07 / Мнение: Выбор между Россией и Европой

04.07 / Рупор кремлевской пропаганды: О необоснованном восстановлении репрессированных на работе

04.07 / Мнение: Действительно ли 80% бизнесов разоряется в первый год

04.07 / Мнение: О фронтальном π-це… Пришёл раньше срока?

04.07 / Аккуратный, изящный, лаконичный: “фишка” сезона – маникюр “бэби бумер” и как его сделать

04.07 / Мнение: Граница по мосту

04.07 / Подробный рассказ Елены Милашиной о нападении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика