Мнение: Зависимость Индии и Китая от России, «война чипов» и стал ли Путин сильнее

1. Очередной раз мы должны сказать спасибо санкциям США. Экспорт российской нефти в Китай и Индию вырос за последний год настолько быстро (см. график на примере Индии), что Россия уже стала или вот-вот станет главным поставщиком «чёрного золота» в эти крупнейшие страны мира (ссылка 1, ссылка 2):



…Россия находится на пороге того, чтобы обогнать Саудовскую Аравию по объемам поставок нефти в Китай благодаря тому, что страна продает ее с большими скидками.

Поставки из России в настоящее время составляют 14% от общего объема китайского экспорта нефти, в то время как доля Саудовской Аравии снизилась до 14,5%.

Кроме этого, на Россию теперь приходится около 40% импорта сырой нефти в Индию по сравнению с 3% до начала кризиса на Украине.

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Объем импорта российской нефти в Индию в июне вновь достиг рекордных показателей. По данным аналитической компании Kpler, ежедневные объемы поставок нефти из России в Индию за прошедший месяц выросли до 2,2 млн баррелей в сутки. Рекордные показатели фиксируются уже десятый месяц подряд.

Однако, согласно прогнозам Kpler, объем нефти из России, которую закупает Индия, может в ближайшие месяцы достичь предела в связи с проблемами с инфраструктурой и необходимостью диверсификации в поставках.

До начала известных событий Евросоюз покупал у России половину нужного ему газа. Для западных СМИ и для проамериканских политиков это обстоятельство ещё в середине 2000-х годов стало поводом для разворачивания масштабной кампании антироссийской пропаганды. Мол, негоже так зависеть от авторитарной недемократической России, долой тоталитарный газ, нужна диверсификация, нужно переходить на зелёные источники энергии, а если их не хватит, то надо зависеть от США…

Китайцев с индийцами резко возросшая доля российского импорта почему-то отнюдь не пугает. В этом разница между суверенными странами и колониями: первые действуют в своих интересах, вторые – страдают ради дружбы с США.

2. Между Западом и Китаем продолжает разгораться «война чипов» (ссылка):



Власти Китая с 1 августа ограничат экспорт галлия и германия — редкоземельных материалов, которые используются в том числе для производства чипов. Об этом сообщает Market Watch со ссылкой на Министерство торговли страны.

Поставщикам из КНР придется получать лицензию на экспорт в местном Минторге. При этом нужно будет указывать, в каких целях планируется использование материалов. Введение экспортного контроля в отношении товаров, связанных с галлием и германием, в министерстве объяснили защитой национальной безопасности и интересов. Китай является единственной страной в мире, обладающей полным циклом получения редкоземельных металлов. Страна, по разным оценкам, контролирует от 60 до 85 процентов глобального рынка.

Решение китайских властей стало очередным шагом в длящейся не первый год «войне чипов». В октябре 2022 года США сами ввели ограничения поставок высокотехнологичных компонентов в страну. Спустя полгода, в апреле 2023 года, китайская Государственная канцелярия по вопросам интернет-информации инициировала расследование в отношении американского производителя чипов Micron Technology. <…>

В конце июня Нидерланды объявили о новых экспортных ограничениях на современные полупроводниковые технологии, призванных лишить Китай ключевого оборудования для производства чипов. Нидерланды — родина ASML, одной из ведущих компаний полупроводникового сектора, которая выпускает оборудование, необходимое для производства современных чипов. США длительное время оказывали давление и склоняли страну присоединиться к торговой войне с Китаем именно из-за важной роли компании в разработке и выпуске полупроводников по всему миру.

Кстати, первая тройка производителей галлия выглядит так (ссылка):

А. Китай. 350 тонн.

Б. Россия. 13 тонн.

В. Украина. 4 тонны.

Пусть специалисты меня поправят, если я ошибаюсь, но галлий Украина могла делать в двух местах: в Мариуполе и в Светловодске. Мариуполь, как известно, уже освобождён. Светловодск — ещё нет.

3. Проект СнМИ пишет про реакцию китайских СМИ на события 24 июня в России (ссылка):

…Global Times пишет, что «ослабление власти Путина в результате мятежа — хотелочное мышление запада», и что:

«[…] восстание было подавлено за весьма короткий срок после того, как Путин утром в субботу пообещал предпринять решительные действия. На деле это показывает, что Кремль сохраняет силу сдерживания, что, по мнению некоторых экспертов, ещё более укрепит его власть».

China Daily, впрочем, считает случившееся «несомненно тревожным звонком», сигнализирующим об имеющихся проблемах, и напоминает о китайской пословице, рекомендующей «не кормить тигра».

Тут стоит отметить, что самому Си Цзиньпину в 2012-2014 годах довелось разгромить, пусть и куда менее зрелищно, крупную группировку в высших эшелонах китайского государства, в результате чего несколько высших руководителей отправились пожизненно за решётку за коррупцию и планирование переворота, а более 100 военных командиров лишились постов.