 

Мнение: И влюблюсь..! До ноября

04.07.2023, 20:15, Разное
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Простые нравы русских деревень

“Отношения между мужчинами и женщинами у крестьян доведены до величайшей простоты. Весною, когда соберутся батраки и батрачки, уже через две недели все отношения установились, и всем известно, кто кем занят.
Обыкновенно раз установившиеся весною отношения прочно сохраняются до осени, когда все расходятся в разные стороны, чтобы никогда, быть может, не встретиться.
Женщина при этом пользуется полнейшей свободой, но должна прежде бросить того, с кем занята, и тогда уже она свободна тут же заняться с кем хочет.
Ревности никакой.
Но пока женщина занята с кем-нибудь, она неприкосновенна для других мужчин, и всякая попытка в этом отношении какого-нибудь мужчины будет наказана – товарищи его побьют. На занятую женщину мужчины вовсе и не смотрят, пока она не разошлась с тем, с кем была занята, и не стала свободна”
(А.Н. Энгельгардт, “Письма из деревни”)

Кто не знает, кто такой Энгельгардт – надо знать!

Ну, что тут комментировать… Разве что Пушкина тут вспомнил – может, он как раз ЭТО имел в виду?!

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И воспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.

Хоть я грустно очарован
Вашей девственной красой,
Хоть вампиром именован
Я в губернии Тверской,

Но колен моих пред вами
Преклонить я не посмел
И влюбленными мольбами
Вас тревожить не хотел.

Упиваясь неприятно
Хмелем светской суеты,
Позабуду, вероятно,
Ваши милые черты,

Легкий стан, движений стройность,
Осторожный разговор,
Эту скромную спокойность,
Хитрый смех и хитрый взор.

Если ж нет… по прежню следу
В ваши мирные края
Через год опять заеду
И влюблюсь до ноября.

Источник: Размышления вольного социолога


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