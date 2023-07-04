“Это молитва” – Малышева провела ритуал в эфире Первого канала

Глядя на Елену Малышеву, сложно сказать, что она вообще когда-либо унывает. Кажется, она всегда находится в хорошем расположении духа и всегда готова заботится о людях, давать различные советы. Телеврач верит в лучшее и предупреждает россиян об опасностях.

В эфире шоу “Жить здорово!”, которое показывает Первый канал, Малышева подает сложный материал медицинского характера в позитивном русле, чтобы понимал каждый. В конце недавнего выпуска программы она устроила ритуал при поддержке коллег и даже представила публике небольшую речь – “молитву”.

По просьбе Елены Васильевны врач-кардиолог Герман Гандельман произнес: “Нам с вами было хорошо, пусть и вам будет жить здорово”. На что Малышева сказала: “Это молитва”. То были последние слова в выпуске передачи “Жить здорово!” от 4 июля 2023 года.

Ранее Елена Малышева резко изменила внешность. Она показала, как выглядела бы, если бы ее ближайшими предками были темнокожие. Телеведущая осталась довольна необычным преображением. Также доктор показала, как выглядела бы журналистка Елена Ханга, если бы ее родственники были из Сибири. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.