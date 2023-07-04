Нападение на журналистку «Новой» Елену Милашину и адвоката Александра Немова

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Елена Милашина после нападения говорит с уполномоченным по правам человека в Чечне Мансуром Солтаевым. Слева с ножевым ранением сидит адвокат Александр Немов. Кадр видео: «Команда против пыток»

Корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов прибыли в Грозный во вторник, в районе половины пятого утра, рейсом авиакомпании «Ютэйр». Целью их визита в Чеченскую Республику было предстоящее оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене федерального судьи Сайди Янгулбаева («Новая» много писала об этом деле). Немов — адвокат Мусаевой, а Милашина освещала процесс и всю предшествовавшую уголовному делу историю. Заседание было назначено на 11.30 утра.

По дороге в гостиницу такси, в котором ехали Милашина и Немов, остановили неизвестные в масках. «Они отъехали от аэропорта, и им заблокировали проезд три другие машины. Из этих машин вышли люди в черной одежде, балаклавах. Выкинули водителя, один из нападавших сел за руль и отъехал в сторонку. Это оживленная трасса, так что проезжавшие мимо водители могли видеть, как их избивают», — рассказал «Новой» Сергей Бабинец, руководитель «Команды против пыток», который прибыл в Грозный днем ранее и первым после нападения сумел увидеться с Леной и Александром.

По его словам, люди, избивавшие Немова и Милашину ногами и дубинками, повторяли: «Мы же вас предупреждали».

Угрожали убийством и приставляли к головам похищенных пистолет. Отобрали и разбили технику, в том числе мобильные телефоны. Порвали документы. Один из нападавших ударил Немова ножом. Затем нападавшие лезвием искромсали волосы Лены, облили ее лицо зеленкой.

После чего уехали, оставив избитых людей на обочине.

Через какое-то время — Бабинец пока точно не знает, как скоро это произошло, — Лену и Александра заметили проезжавшие мимо водители. И, вероятно, вызвали скорую. Милашина и Немов были доставлены в республиканскую больницу скорой медицинской помощи Грозного.

У Милашиной переломаны пальцы рук, диагностирована черепно-мозговая травма. Она несколько раз теряла сознание. Немов не может передвигаться самостоятельно из-за ушибов и колото-резаного ранения ноги.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов связался с омбудсменом Татьяной Москальковой, — ее реакция была незамедлительной. Татьяна Николаевна командировала в больницу регионального уполномоченного Мансура Солтаева, чтобы тот обеспечил сопровождение санитарной машине, вывозившей Милашину и Немова в Северную Осетию.

«Классическое такое похищение, как раньше все это было. Просто давно такого не было. Прижали, выкинули шофера, таксиста из его машины,

к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, там на колени ставили, пистолет к голове подносили. Как-то все делали нервно, так и руки не получилось у них завязать», — рассказала Милашина омбудсмену Чеченской Республики.

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