Маск заявил, что ему нужна дополнительная подготовка для боя с Цукербергом

Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX, заявил, что ему потребуется дополнительная подготовка перед боем с Марком Цукербергом. Об этом пишет Business Insider.

Маск пояснил о своих проблемах с подготовкой после спарринга с канадским бойцом UFC Жоржем Сен-Пьером. “Это было очень весело! Очевидно, что мне еще многому предстоит научиться”, – заявил миллиардер.

В прошлом Маск признавался, что не является большим поклонником спорта и редко тренируется. Он также пошутил о своей способности победить Цукерберга из-за разницы в весе. “У меня есть уникальный прием, который я называю “Морж”.

Маск вызвал Цукерберга на поединок 22 июня, вскоре после того, как компания Meta (запрещена в РФ за экстремизм) объявила о планах выпустить приложение, подобное Twitter, под названием Threads.

Хотя официально поединок еще не подтвержден, президент UFC Дана Уайт считает, что соперники настроены серьезно. По сообщениям, бой может состояться в октагоне Лас-Вегаса или в Колизее, расположенном в центре Рима.