 

Рупор кремлевской пропаганды: О дальности стрельбы комплекса NSM

04.07.2023, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

О дальности стрельбы комплекса NSM

В своем особом комментарии польский ресурс Defence24.pl прямо указывает, что фактическая дальность ракет NSM (официально расплывчато обозначаемая как «более 200 км») позволит украинской стороне с нынешней линии фронта нанести удар по Севастополю (от Херсона до Севастополя 230 км по прямой).

Практические стрельбы КР NSM по морской цели из пусковой установки берегового ракетного дивизиона ВМС Польши (полигон "Аннёйя", Норвегия, июнь 2016 г.) © скриншот с видео Polska Zbrojna

Ваш покорный слуга уже много лет повторяет как мантру некогда вычитанные и бережно сохраненные слова с одного из иностранных профильных форумов. Когда Солнце светило ярче, трава была зеленее и ветер дул в другую сторону там о-о-очень много разного интересного можно было найти, чего уже даже Интернет не помнит. ЕМНИС, тогда речь шла о требуемых характеристиках ракеты кагбэ еще не из ТТЗ МО Норвегии 2000-х годов.

Цитата: Большинство источников указывают дальность стрельбы NSM в 185 километров. Но это не совсем правильно <…> дальность более 100 морских миль (то есть, те самые 185 километров) NSM имеет с маловысотным профилем полета. Но при большой высоте на маршевом участке дальность может достигать 300 миль, что дает 555 километров.

Разумеется, при комбинированном профиле с активным маневрированием по высоте, курсу и скорости получится меньше и даже намного. Но максимально возможную дальность нужно иметь в виду на уровне до 500 км, потому что американская армия рассматривала возможность закупки NSM еще до выхода США из договора РСМД, а там нижняя планка ограничений именно такая была.

https://bmpd.livejournal.com/4722384.html – цинк

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Мнение: И влюблюсь..! До ноября

04.07 / 86-летний Николай Дроздов проучил злопыхателей всего одной фразой

04.07 / “Это молитва” – Малышева провела ритуал в эфире Первого канала

04.07 / Маск заявил, что ему нужна дополнительная подготовка для боя с Цукербергом

04.07 / Мнение: Кокаколизация Мексики, мексиканизация Техаса и карьерный пандус

04.07 / «Вестник сионистов России»: русские – потомки потерянного колена Израилева

04.07 / Скандалы: «Засохшая липкая лужа»

04.07 / Платья в цветочек – хит лета 2023: как правильно подобрать под него оттенок обуви

04.07 / Церковный праздник 5 июля 2023: что нельзя делать, приметы, что можно делать

04.07 / «За склонение военных на сторону ВСУ»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика