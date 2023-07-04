Мнение: Кокаколизация Мексики, мексиканизация Техаса и карьерный пандус

1. Подобно тому, как Англия и Франция в 19-м веке подсадили Китай на опиумную иглу, Соединённые Штаты в 21-м веке подсадили Мексику на Кока-Колу. Последствия для здоровья мексиканской нации весьма печальные. Цитирую (ссылка):



В 2000 году президентом Мексики стал Висенте Фокс Кесада, который руководил страной шесть лет.

Заметьте, кстати, что это максимально разрешённый законом срок и без права переизбрания.

То есть Мексика, по сменяемости власти, соответствует самым демократичным демократиям мира, но это не мешает ей быть одной из самых опасных для жизни граждан и одной из самых коррумпированных стран мира.

За время его правления, если посмотреть только на цифры – произошёл рост экономики на 12%, показатели убийств упали до исторических минимумов – в Мексике было всё хорошо. Но давайте посмотрим, что произошло с потреблением баварского Coca-Cola.

У вас наверняка сразу возник вопрос: А при чём здесь потребление кока-колы и президент Мексики?

А дело в том, что до того как Висенте Кесада стал главой Мексики, он пятнадцать лет делал карьеру в Coca-Cola и дорос до руководителя всей сети компаний в Латинской Америке.

“Мои первые пожертвования, которые я получил, чтобы начать двигаться в политике, поступили от сотрудников Coca-Cola, от разливщиков Coca-Cola или от самой компании…” – написал он. <…>

Там её теперь пьют даже больше, чем в Штатах.

Но всё это было бы, так сказать, не слишком большим грехом, если бы он стал отдавать долг компании Кока-Кола за финансирование его избирательной кампании, продвигая её продукцию, хотя это наверняка делалось в ущерб производителям других напитков в Мексике и, возможно, даже мексиканским.

Проблема в другом. Цена, заплаченная народом Мексики, который избрал в президенты профинансированного американскими капиталистами политика, состоит в том, что продвижение им этого напитка осуществлялось во вред здоровью мексиканцев, причём вред доказанный.

С 2000 года больных сахарным диабетом в Мексике стало в два раза больше и каждая седьмая смерть в этой стране сегодня – от него. В это же время число детей, что страдает ожирением, увеличилось на 40%, а всего уже 94 000 000 мексиканцев живут с избыточным весом.

Ни в одной стране мира сладкие напитки не убивают так много, как в Мексике. Начиная с президента Висенте, Кока-Кола завоевала 60% рынка Мексики, но самое ценное в том, что эта компания решила для себя главную проблему – доступ к питьевой воде, потому что заводам её требуется очень много и всю эту воду они теперь берут из мексиканских рек и озёр, забирая её у коренного населения.

Президент Порфирио Диас метко высказался по этому поводу 150 лет назад: «Бедная Мексика! Так далеко от Бога, и так близко от Соединенных Штатов». Хорошо, что Россия — не Мексика. При всём уважении к Кока-Коле, она может зарабатывать не только на сладкой газировке, но и на обычной воде, например. Обществу же будет выгодно, если продажа вредных для здоровья напитков будет облагаться дополнительным налогом, причём достаточно большим, чтобы сделать их продажу неинтересной.

2. Мексика достигла немалого успеха в процессе ползучего возвращения Техаса. Напомню, США оккупировали Техас в середине 19-го века, отняли его у мексиканцев и заселили переселенцами из США. Теперь, однако, история Техаса может повернуть вспять.

Доля испаноязычных жителей в «штате одинокой звезды» достигла 40,2%, тогда как процент белых упал до 39,8%. То есть, латиноамериканцы, многие из которых являются выходцами из Мексики, теперь составляют там самую крупную группу населения (ссылка).

При этом Техас – не единственный кандидат среди американских штатов на скорое возвращение в испанский мир. В Калифорнии и Нью-Мексико, когда-то отторгнутых от Мексики, белые также находятся в меньшинстве, их доля уменьшается.

В Техасе в этом году уже озвучили планы проведения референдума по выходу из состава США (ссылка). Едва ли федеральные власти дадут его провести так быстро, но разговоры о референдуме идут уже вполне всерьёз.

Впрочем, техасским сецессионистам особо некуда спешить, демография на их стороне. Ещё через пару десятилетий расклад по составу населения может оказаться таков, что вместе с Техасом могут легко отделиться все штаты, расположенные у мексиканской границы, поскольку большинство населения там будет испаноязычным. Пока что Вашингтон надеется на деньги, так как мало кто захочет отсоединяться от богатой страны, чтобы двигаться в сторону бедной. Однако первый же серьёзный финансовый кризис — а кризис в США уже вовсю разгорается — может настроения изменить.

3. Кстати, о финансовых кризисах. В Школе Капитализма я пишу про карьерный пандус, который побуждает многих десятилетиями работать за небольшие зарплаты. Цитирую из начала поста (ссылка):

В каждом классе есть школьники, которым наплевать на оценки. Амбиций быть отличниками у них нет, учёба их интересует мало, но причин идти против системы и собирать двойки в дневник они тоже не находят. Вышел к доске, что-то пробубнил, кое-как ответил учителю на вопрос. Пять минут позора, и снова идёшь скучать к своей парте с заслуженным тройбаном.

Это не значит, что троечники дефектны, и уж тем более не значит, что их ждёт унылое будущее безнадёжных неудачников. Просто конкретно в этом соревновании — «кто получит пять с плюсом» — они не участвуют. Может быть, троечники участвуют в других соревнованиях: «кто лучше всех одет», «у кого выше ММР в Доте», «кто может подтянуться на турнике 20 раз». А может быть, призы, которые предлагает им школьная жизнь, в принципе не кажутся им достаточно интересными, чтобы вступать за них в борьбу.

Наконец, люди созданы разными, и школы тоже бывают разными. Иногда безнадёжный троечник является таковым, так как не тянет слишком сложную для него программу. А иногда два фактора объединяются: троечник может быть одновременно и туговат, и ленив.

С зарплатами ситуация аналогична — с тем существенным отличием, что школьники растут быстро, так что безнадёжная рыхлая амёба из седьмого «Ж» имеет все шансы стать в 30 лет энергичным начальником или крутым специалистом. Взрослые меняются реже, поэтому если вы видите, как кто-то получает маленькую зарплату годами, вы можете по умолчанию предположить, что так будет продолжаться до самой пенсии.

Деньги интересуют далеко не всех, и уж тем более не всех интересует карьера…