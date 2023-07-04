 

«Вестник сионистов России»: русские – потомки потерянного колена Израилева

04.07.2023, 19:33, Разное
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Еженедельник «Вестник сионистов России» опубликовал современные исследования, которые практически однозначно указывают: русские – прямые потомки потерянного колена Израилева.

Известный археолог и палеолингвист из Хеврона профессор Лех Кибени разыскал потомков самого старшего из сыновей библейского патриарха Иакова, известного также под именем Реувен (в русском синодальном переводе Библии – Рувим).

Как известно, исчезновение 10 из 12 колен Израилевых произошло в ходе специальной операции ассирийского царя Салманасара III. Согласно последним расшифровкам Бехистунской надписи, 10 колен были депортированы ассирийцами на север, в земли скифов, что соответствует территории современного Причерноморья и Кубани.

Осев на северных землях, потомки Реувена постепенно ассимилировались с местным праславянским населением, переняв их язык и частично обычаи. Само имя Реувена постепенно по своему звучанию перешло в Рувена, потом в Русена и наконец – в Руса, сохранившись до наших дней как этноним. Сохранили потомки старшего колена также и титул верховного жреца-коэна, звучавшего позднее как «каган».

Таким образом, пишут авторы еженедельника, русскоязычное население России, Белоруссии и Украины должно рассматриваться как «старшие евреи» по отношению к «младшим», потомкам колен Иуды и Вениамина, населяющим, в частности, современный Израиль. Русские имеют в том числе право на долю в территории и экономике Израиля, причём преимущественную, с учётом их старшинства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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