Скандалы: «Засохшая липкая лужа»

Россияне пришли в уныние от черноморских гостиниц

«Как отдохнуть в Турции подешевле?» — спрашивает отпускник уже отдохнувшего коллегу. «Очень просто, — отвечает тот, — езжайте в Анапу!» Сегодня эту постпандемийную шутку потеснили в прошлое жалобы на родную Ривьеру, число которых растет с каждым новым летним днем. Узнав суть претензий, мы выслушали, что могут сказать в свое оправдание те, кому они адресованы.

По оценке отечественных экспертов гостиничного бизнеса, больше всего претензий у отдыхающих к здравницам Анапы, Сочи, Евпатории и Ялты. Со всеми вариациями суть их едина: цены завышены, а сервис ниже среднего. А по словам самих недовольных курортников, в условиях ограниченного геополитическими условиями выбора принимающая сторона особо с жалобщиками не церемонится: не нравится — не ешь, то есть не отдыхай. А время-то отпускное.

— Цены как в Турции с Египтом, а то и выше, а номера убирают кое-как, белье и полотенца меняют нерегулярно, бачок в туалете подтекает, ночник не работает, — перечисляет недовольная гостья легендарной ялтинской гостиницы. — Одно название осталось — в самом прямом смысле. Жаловаться бесполезно. Вернее, можно, но хозяевам это как слону дробина. У них все равно полная загрузка до конца лета, выбор-то нынче невелик, конкуренция не страшна.

Если верить специалистам, на отечественные отели отпускники жаловались и в прежние года, но иначе.

— Сертифицировать наше гостиничное хозяйство «звездами», принятыми во всем мире, стали только три с небольшим года назад, — напоминает эксперт. — «Звезды» присваивала специальная комиссия, исходя из конкретных требований, но с учетом специфики региона и направленности отдыха — оздоровительный, экскурсионный, пляжный и т.д.

Но обычный отпускник, побывавший, скажем, в турецких и египетских «четверках-все включено», и от крымских «четверок» ждал чего-то подобного. В итоге был разочарован и жаловался. Не понимая, что египетская, к примеру, отельная специфика — не от хорошей жизни. Там туристу небезопасно свободно передвигаться по всей стране, да и местным мусульманам не понравятся толпы в шортах, поэтому оптимальный подход к массовому отдыху — нечто вроде туристических «резерваций», что мы и наблюдаем под маркой «все включено».

У турков на заре туризма из Европы были те же соображения: не вынуждать своих верующих граждан «жить вперемешку» с оголенными по жаре туристами. Но Турция все же светская страна, поэтому со временем этим резоны утратились, а «все включено» остались. И, кстати, сейчас турецкие власти хотят переориентировать гостей страны от безвылазного сидения в «резервациях» к многоплановому изучению красот и достопримечательностей Турции.

Что касается российских курортов, там тоже нет нужды загонять гостей на просторную, но отделенную от реалий местной жизни территорию.

Оказывается, сразу после пандемии, с первыми отечественными «звездами» на вывесках отелей, их гости чаще жаловались на отсутствие того, что условно зовется «избытком» сервиса: в ресторане не проводят дни национальных кухонь, как в Турции, на летней эстраде не выступают звезды, аниматоры повторяются и т.д. Теперь же, три года спустя, жалобы намного приземленнее.

— Отдохнули 10 дней в Анапе, — рассказывает москвичка, — денег потратили втроем с мужем и сыном-подростком намного больше, чем если бы сидели безвылазно в турецком или египетском «все включено». Так что шутка про Анапу вместо Турции безнадежно устарела. Но дело даже не в самих ценах, а в том, что за них предлагается. У сына с прикроватной тумбочки упала банка с соком, он пролился под кровать. На следующий день приходим с моря, полотенца стопочками, постели и застелены — вроде как уборка номера была. Лезу под кровать, а там засохшая липкая лужа от сока. То есть пройтись шваброй под кроватью в российских четырех звездах, видимо, не положено!

— Наш отель в Евпатории рекламировал себя как удобный для тех, кто с маленькими детьми, — делится москвичка, недовольная крымским отдыхом. — А когда мой пятилетний сын упал и разбил коленку, выяснилось, что в заведении нет даже медпункта с медсестрой, чтобы обработать ссадину. Пришлось мне сынишку прямо с кровавой коленкой в аптеку тащить за зеленкой.

Сетования у всех туристов насущные: искрила электропроводка, белье меняли на несвежее, будто просто меняли местами с соседним номером, на пляже не было спасателя, из кондиционера пахло гарью и т.д.

— Нам не хватает линейного персонала, — вместо традиционного «не нравится — не ешь» признались эти летом сначала сочинские отельеры, а за ними и краснодарские с крымскими. — Началось еще в прошлом сезоне, а сейчас просто коллапс!

Под «линейным персоналом» в гостиничном бизнесе подразумеваются представители специальностей, обслуживающих отельный быт: горничные, повара, кухонные и технические разнорабочие, медсестры, электрики, сантехники и спасатели. Еще не хватает юристов (оперативно реагировать на кляузы отдыхающих) и продажников («впаривать» отпускникам Черноморье по цене Мальдив), но даже это не так болезненно, как дефицит горничных. Некому убирать не только номера, но и общие помещения отелей.

— Видимо, такую зарплату предлагаете, что никто не идет!

— Мы ищем горничных на 75 тысяч рублей в месяц плюс питание и проживание в нашем отеле, — уверяет сочинский отельер. — А коллега в районе Туапсе берет на 60 тысяч рублей с полным пансионом, притом что отельчик у него всего на 15 номеров, убрать — раз плюнуть! Но среди россиянок нет желающих. Приходится набирать мигранток на временную работу, на постоянную-то иностранцев мы взять не можем. Но это гостям не нравится: «Как мы можем оставлять ключ от номера женщине, которая сегодня здесь, а завтра ищи-свищи ее в Средней Азии?».

— Сразу после пандемии многие попробовали сочетать работу и отдых на отечественных курортах, — отвечают эксперты по рекрутингу на вопрос, правда ли никто не хочет убирать номера в отеле у моря, находясь в нем на полном пансионе с бонусом в 75 тысяч рублей в месяц. — Но большинство пришло к выводу, что игра не стоит свеч. Российские работодатели — это не европейцы, понимающие, что по окончании рабочих часов у их сотрудника наступает личное время, даже если он остается в отеле, где работает. Многие предоставляющие работникам проживание воспринимают их как рабов, и рабочий день из 8-часового превращается в круглосуточный, какой уж тут отдых.

Жанна Голубицкая

Оригинал материала: “Московский комсомолец”