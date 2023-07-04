Платья в цветочек – хит лета 2023: как правильно подобрать под него оттенок обуви

Платье в цветочек – это прекрасная женственная вещь, которая никогда не выйдет из моды, но может вызвать некоторые стилистические трудности. В частности под такой пестрый наряд бывает непросто подобрать подходящую обувь. Дизайнеры подскажут удачные комбинации для цветочной одежды.

Формальный повод

На свадьбе или летней вечеринке короткие платья в цветочек смотрятся абсолютно уместно. Для таких случаев рекомендуется сочетать их с какими-то стильными выразительными босоножками. Например, вы можете выбрать модель на квадратном каблуке, которая сделает силуэт гармоничным, но не перегрузит образ. Если ваше платье выполнено в теплых тонах, возьмите золотые босоножки. Напротив, если преобладают холодные цвета, то выбирайте туфли серебристого цвета.

Повседневный образ

Поклонницы стиля бохо предпочитают носить яркие цветочные платья в повседневном стиле. Если вы любите такие образы для прогулок или походов в магазин, можете обуть мюли или маленькие плетеные босоножки на плоской подошве. Наконец звезда обуви повседневного стиля – это белые кеды или мокасины, которые весьма гармонично смотрятся в комплекте с женственными летящими платьями.

Смелый праздничный образ

Платья в цветочек – синоним праздника. Короткие, средней длины или длинные – все, что нужно, чтобы хорошо выглядеть в особенной торжественной атмосфере. Но во время длительного празднования и безудержных танцев ноги сильно устают, поэтому следует заранее позаботиться о своем комфорте, надев белые кроссовки. Просто поменяйте шнурки на такие, которые гармонировали бы с цветом платья, и будете выглядеть неотразимо.

Универсальное правило

Цветочные принты могут быть самыми разными и по цвету, и по размеру, и по стилю, что оказывает существенное влияние на выбор обуви. Здесь правило простое: если принты маленькие, выбирайте более тонкую и сдержанную обувь для гармоничного образа. Напротив, если ваше платье украшено крупными принтами, обувь может быть более массивной. Наконец, примите во внимание свой загар при выборе сандалий, чтобы подчеркнуть цвет кожи. А еще обувь, которая соответствует тону вашей кожи, визуально удлиняет ноги.

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Дополнительные детали

Если на улице внезапно стало прохладно, возможно, вам придется дополнить платье каким-то верхом, который должен гармонировать как с базой, так из обувью. Вот наиболее удачные варианты для комбинирования с цветочным нарядом:

Вы можете надеть блейзер, если хотите выглядеть элегантно или даже шикарно. Он обязательно должен быть однотонным, соответствующим базовой гамме вашего платья. Блейзер можно подпоясать, чтобы подчеркнуть женственный силуэт. К такому образу подойдут классические туфли-лодочки или однотонные босоножки. Маленькая джинсовая куртка завершит ваш летний наряд для прохладного вечера на берегу моря. Выбирайте короткую модель, которая не будет слишком сильно скрывать ваше яркое женственное платье в цветочек. К такому образу подойдут кроссовки или кеды. Болеро станет отличным дополнением к романтическому наряду для свидания. Оно может быть трикотажным или вязаным. К такому образу подойдут балетки или босоножки на каблуке.