 

На Воробьевых горах во второй раз пройдет большой фестиваль ретромобилей

04.07.2023, 18:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В воскресенье, 9 июля, на Воробьевых горах пройдет масштабный городской фестиваль “Ретрорейс” в честь Дня Московского транспорта, который отмечают в столице с 2017 года во вторую субботу второго летнего месяца. Тема фестиваля в этом году – эпоха 70-80-х годов. Гости познакомятся с городским, специализированным и личным транспортом того времени.

В центре внимания окажутся 30 экспонатов Музея Транспорта Москвы. На фестивале будет выставка приглашенных автоклубов и реставрационных мастерских. “Под открытым небом вы сможете увидеть редкие машины и городской транспорт. Приглашаю на фестиваль всех любителей техники и ретроавтомобилей, будет интересно”, – сказал руководитель столичного департаментатранспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Фестиваль будет проходить не только на Воробьевых горах. В рамках мероприятия состоится большое авторалли “На семи холмах”, которое является любимым зрелищем автолюбителей и ценителей ретрокаров. Колонну ретротранспорта можно будет увидеть в том числе возле фудмолла “Три вокзала. Депо” и деловом квартале “Даниловская мануфактура”.

Подготовлена большая программа для детей. Для них пройдут гонки на педальных машинках, мастер-классы по 3D-моделированию, сборке мотора, созданию собственного дизайна автомобиля и пластилиновой анимации.

В рамках фестиваля “Ретрорейс” москвичам и гостям столицы покажут мюзикл “Ничего не бойся, я с тобой”. Это романтический спектакль, основанный на хитах бит-квартета “Секрет”. В постановке много проникновенных сцен и комичных ситуаций.

Но и это еще не все. Также будет организована гаражная ярмарка-распродажа “Ленинградский ГаражСейл”. Гости смогут купить вещи, которые имеют историю. Посетители смогут почувствовать атмосферу блошиных рынков и винтажных магазинов.

А на выездном лектории Музея Транспорта Москвы гости фестиваля узнают об истории дизайна отечественных автобусов и столичных трамваев. Можно будет поучаствовать в дискуссии книжного клуба и познакомиться с транспортными профессиями.

Подробная программа фестиваля “Ретрорейс” представлена на сайте mtmuseum.com.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / На территории экс-промзоны в Южном Бутове скоро начнется строительство детского сада

04.07 / В Москве на электровелосипедах городского проката можно зарядить смартфон

04.07 / Собянин сообщил о планах реабилитации парка “Кузьминки”

04.07 / Бероева потянуло на любовь: актер рассекретил планы

04.07 / Андрей Воробьев: власти Подмосковья реагируют на все обращения жителей

04.07 / “Состояние тяжелое” – в больнице подали сигнал о здоровье режиссера Митты

04.07 / Москвич перепутал черного кота с пантерой и вызвал спасателей

04.07 / Превзошли российский шоу-бизнес: молодежь устроила концерт на улице

04.07 / Der Tagesspiegel – славянские меньшинства в Германии будут судиться с Берлином за право называться коренными народами

04.07 / На МКАД произошло массовое ДТП из-за уток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика