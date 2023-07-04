«За склонение военных на сторону ВСУ»

ФСБ задержала жителя Тюмени по подозрению в госизмене.



Скриншот с видео ЦОС ФСБ России

РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбу сообщает, что гражданин «пытался склонить офицера одной из частей к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону спецоперации». «Задержанный гарантировал организацию связи российским военным с представителями украинской разведки. Заведено дело о госизмене», — цитирует агентство пресс-службу ФСБ.

Судя по видеозаписи, которую также распространили государственные информагентства, задержан пожилой мужчина, у которого есть проблемы со здоровьем. На видео различимы вход и фойе суда, в который заводят подозреваемого. Этот суд очень похож на Верх-Исетский суд Екатеринбурга на улице Кирова, 2. В Тюмени районных судов с такими дверями и входной группой нет.

Решением суда гражданин отправлен в СИЗО на 2 месяца.

Накануне ФСБ отчиталась о задержании россиянина 1988 года рождения, который, как утверждала спецслужба, якобы готовил покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова.

Мстислав Письменков

—