Apple отложила выпуск своих новых часов из-за проблем с дисплеем

Смарт-часы Apple Watch Ultra второго поколения задерживаются из-за проблем с производством. Об этом сообщило южнокорейское издание The Elec.

Росс Янг, основатель и аналитик Display Supply Chain Consultants, сообщил, что Apple Watch Ultra 2 будут выпущены к 2025 году, тем не менее новые данные свидетельствуют о том, что Apple Watch Ultra 2 не появятся до 2026 года. Причиной задержки стали производственные проблемы компании Apple с дисплеями MicroLED. Это совершенно новая матрица, которая является более тонкой, прочной, энергоэффективной, с лучшей контрастностью и долговечностью, чем классические OLED-экраны.

Партнеры Apple уже осваивают microLED, но массовое производство все еще дорого. Apple ждет новых инноваций, которые позволят им снизить затраты. Корпорация вложила более 1 млрд долларов в исследования и разработку MicroLED.

The Elec пишет, что изначально массовое производство дисплеев MicroLED было запланировано на второй квартал 2025 года. Теперь сообщается, что оно произойдет только в первые три месяца 2026 года.