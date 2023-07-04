Социальный феномен или супермакияж: подбираем нюдовую помаду

Нюдовая помада – неотъемлемый элемент модного “макияжа без макияжа”, который стал актуальным уже не первый сезон. Учитывая, что этот тренд не скоро уйдет в прошлое, стоит более детально разобраться в этом вопросе. Существует несколько рекомендаций от опытных визажистов, которые дают возможность выбрать качественную нюдовую помаду для любой женщины.

Особенности нюдового макияжа

Даже в нюдовом макияже можно придать особое внимание губам. Выбор оттенка помады для такого образа следует осуществлять с большой тщательностью, поскольку от этого зависит, насколько эффектно косметика будет смотреться на вас. Главная задача нюдового макияжа заключается в подчеркивании естественной красоты, однако визажисты не рекомендуют выбирать помаду, точно совпадающую с тоном ваших губ. Вместо этого стоит выбрать немного более светлый или темный оттенок. Слишком темная помада может придать вашим губам коричневый оттенок, а слишком бледный цвет может “обескровить” губы и испортить естественный образ. Конечно, в определенных ситуациях эти приемы могут быть полезными, но для классического нюдового макияжа следует выбрать оттенок, подчеркивающий красоту и ухоженность ваших губ.

Нюдовый макияж подходит всем, однако нет универсального оттенка помады, который подошел бы всем. Каждому тону кожи подходит свой цвет помады, поэтому необходимо подойти к выбору с особым вниманием и старанием, чтобы найти тот оттенок, который идеально подойдет вам. В поиске нужной помады может помочь знание своего цветотипа.

Нюансы нюдовой помады

Нюдовая помада – это помада, которая при нанесении на губы выглядит естественно и незаметно. Хотя она может отличаться от натурального цвета губ (чаще всего она даже сильно отличается), главное, чтобы результат выглядел очень естественно. Гамма нюдовых оттенков очень разнообразна, так как натуральный цвет губ может быть различным. Нюдовой помадой считается розоватая, персиковая, бежевая и даже коричневая помада. В наши дни нет четкого набора характеристик для нюдовой помады. Чаще всего под этим термином понимают светлую помаду из бежевой гаммы с матовым или сатиновым финишем. Но помады с шиммерной или глянцевой текстурой также могут относиться к нюдовым, хотя они всегда заметны на губах. Главное, чтобы макияж губ выглядел гармонично и максимально естественно.

Кому она подходит

Благодаря разнообразию оттенков в нюдовой гамме такая помада подходит практически всем при условии, что вы правильно подберете свой тон. Основное правило здесь такое: если помада на губах не выглядит неестественно, то вы сделали правильный выбор.

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Способ Яны Роскошной

Существует метод, который поможет вам всегда правильно определить свой цвет. Этот секрет был раскрыт визажистом и блогером по красоте Яной Роскошной. Вместо того чтобы мучиться с выбором, достаточно просто положить палец на нижнюю губу и немного вытянуть ее вперед, словно выворачивая наружу. Затем вам нужно подобрать оттенок помады, который практически сливается с цветом кожи на вывернутой части нижней губы. Именно этот оттенок будет идеальным для вас.

Другие правила выбора

При выборе нюдовой помады необходимо понимать, что ее оттенок должен быть подходящим для повседневного макияжа, а не только для подиума или съемок. Основное правило: нюдовая помада не должна полностью сливаться с цветом кожи. Рекомендуется обратить внимание на естественные оттенки, которые приближены к цвету ваших губ и соответствуют вашему цветотипу. Для девушек с теплым цветотипом подойдут помады с бежевыми, желтыми или оранжевыми пигментами, в то время как для холодного цветотипа рекомендуется выбрать помаду с холодными пигментами, к которым относится кремовый или розовый.

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Почему нюд стал таким популярным

В последние несколько сезонов модные показы акцентируют внимание на натуральности: неподправленные брови, естественные прически и нюдовый макияж губ. Этот тренд стал возможным благодаря звездным визажистам и их клиентам, которые активно продвигали естественный образ. Одной из самых известных представительниц этого стиля стала американская знаменитость Ким Кардашьян. Под руководством ее талантливого визажиста Марио Дедивановича она стала лицом нюдового макияжа и даже выпустила свою собственную коллекцию помад, включающую 11 оттенков.

Еще одной влиятельной личностью в мире красоты является Храш Ачимян – звездный визажист, работающий с сестрами Кардашьян и Джей Ло. Именно благодаря ей элегантный образ и нюдовые губы стали модным трендом. Храш также мастерски использует нюдовые оттенки в своей работе, и ее клиенты являются лучшей рекламой для натуральной палитры губ.