Кремль предложил Макрону вывезти Лувр в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально подтвердил, что Москва примет на временное хранение культурные ценности из французских музеев.

Специалисты МЧС и министерства культуры уже разработали план эвакуации Лувра – 25 самолётов военно-транспортной авиации готовы в течение 8 часов прибыть в Париж, а представители одной из частных военных компаний обеспечат охрану культурного достояния во время эвакуации.

– Много подлостей совершали в наш адрес французы и лично господин Макрон, но сейчас на повестке дня стоит вопрос спасения ценнейших картин и скульптур. В случае согласия вся операция потребует не более суток, все расходы Россия возьмёт на себя, – сообщил Песков.

Основную коллекцию Лувра планируется разместить в хранилище Эрмитажа, наиболее известные работы будут временно переданы на баланс Русского музея и размещены в постоянной экспозиции.

В ближайшее время специалисты Минкульта подготовят планы эвакуации других французских учреждений культуры, а также ряда музеев Германии, Испании и Великобритании – по прогнозам экспертов, в этих странах также существует риск массовых беспорядков.

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