 

Собянин сообщил о планах реабилитации парка “Кузьминки”

04.07.2023, 17:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Градоначальник отметил, что “Кузьминки” – один из красивейших парков столицы. Он включает особо охраняемую природную территорию, которая расположена ближе к МКАД. По мнению Собянина, в этой части требуются лишь работы по реабилитации.

“Но то, что находится в срединной части, требует серьезного подхода”, – сказал мэр.

Раньше власти Москвы не могли заняться этим вопросом комплексно, поскольку часть территории парка находилась в ведении федерального центра, объяснил градоначальник.

Он сообщил, что специалисты благоустроят территорию парка, проведут расчистку и другие работы. Проект разработают при участии активистов Юго-Восточного округа.

Напомним, что в Южном административном округе Москвы приводят в порядок поймы рек Шмелевка и Кузнецовка. Там появится комфортное пространство для отдыха, прогулок с детьми и занятий спортом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / На Воробьевых горах во второй раз пройдет большой фестиваль ретромобилей

04.07 / На территории экс-промзоны в Южном Бутове скоро начнется строительство детского сада

04.07 / В Москве на электровелосипедах городского проката можно зарядить смартфон

04.07 / Бероева потянуло на любовь: актер рассекретил планы

04.07 / Андрей Воробьев: власти Подмосковья реагируют на все обращения жителей

04.07 / “Состояние тяжелое” – в больнице подали сигнал о здоровье режиссера Митты

04.07 / Москвич перепутал черного кота с пантерой и вызвал спасателей

04.07 / Превзошли российский шоу-бизнес: молодежь устроила концерт на улице

04.07 / Der Tagesspiegel – славянские меньшинства в Германии будут судиться с Берлином за право называться коренными народами

04.07 / На МКАД произошло массовое ДТП из-за уток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика