Бероева потянуло на любовь: актер рассекретил планы

Зять Ирины Алферовой крутится как белка в колесе. Помимо семьи, он занимается благотворительностью, проявляет социальную и политическую активность, не говоря уже о насыщенной профессиональной деятельности. Егор Бероев регулярно снимается в кинокартинах, которые получают общественный резонанс.

Весной в кинотеатрах вышел фильм “На солнце, вдоль рядов кукурузы”, где актеру досталась главная роль. Представ в образе героя, Егор Бероев получил массу восторженных отзывов. Он перевоплотился в пилота гражданской авиации, который сумел посадить неисправный самолет на кукурузное поле, сохранив жизни сотням людей.

А летом вышел фантастический триллер “Сквозь время” режиссера Александра Богуславского. В нем Егор Бероев сыграл профессора Генри Блейка. Сюжет связан с приключениями, действие разворачивается в аномальной зоне.

На этом артист останавливаться не собирается. Сайт “Вести Подмосковья” опубликовал интервью, в котором Егор Бероев рассекретил планы. Осенью должна выйти еще одна премьера с его участием.

Название картины пока не разглашается, однако артист не стал скрывать тематику проекта. “Про любовь картина”, — кратко пояснил Егор Бероев. Вот это интрига!

Таким образом, от драмы и мистики в профессиональной сфере актера потянуло на любовь. Что из этого получится, будет ясно через несколько месяцев, а пока стоит обратить внимание на другие новинки. Как пишет URA.RU, в июле начались съемки короткометражного фильма “Разъезд” с Татьяной Догилевой.

А шоумен Стас Барецкий хочет снять триквел “Убить Билла по-русски”. В актерском составе он видит трех артистов: Константина Хабенского, Михаила Пореченкова и Анастасию Волочкову. Похоже, Егор Бероев не настолько ему приглянулся. Информацию приводит интернет-издание “Подмосковье сегодня”.