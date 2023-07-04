Ахматовский суд решил

Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 годам колонии. Именно на этот процесс в Грозном не сумели попасть Елена Милашина и адвокат Немов из-за жестокого нападения.



Зарема Мусаева в суде Грозного. Фото: Команда против пыток

Судья Ахматовского (до недавнего времени — Ленинского) городского суда Грозного Муса Эдиев приговорил Зарему Мусаеву — жену бывшего чеченского судьи и мать правозащитников — к 5,5 годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции. На том же сроке настаивал и гособвинитель.

По словам члена «Команды против пыток» Сергея Бабинца, который присутствовал на приговоре, судья зачитал только резолютивную часть своего решения — ее оглашение заняло 10 минут. Эдиев признал Мусаеву виновной по всем статьям. Полный текст приговора защита рассчитывает получить через пять дней.

Один из защитников Мусаевой, адвокат Александр Немов, прибыл в республику сегодня рано утром. Его сопровождала обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина. По пути из аэропорта в гостиницу их машину остановили неизвестные. Москвичи были жесточайше избиты — ногами и дубинками. Им угрожали пистолетами, отобрали технику.

Из-за нападения на Александра Немова другой защитник Заремы Мусаевой, Александр Савин, ходатайствовал о переносе приговора на другую дату, но Муса Эдиев это ходатайство отклонил.

«Немов и Савин отработали на отлично, не оставив камня на камне от обвинений. В деле нет ни одного прямого доказательства, только косвенные улики. Дело политическое», — прокомментировал Бабинец исход дела.

Решение суда защита планирует оспаривать.

Зарема Мусаева, напомним, была вывезена из Нижнего Новгорода в Чечню 22 января 2022 года. Муж Мусаевой — Сайди Янгулбаев — на тот момент находился в статусе федерального судьи, российское законодательство гарантирует неприкосновенность ему и членам его семьи. Что, однако, не спасло Зарему от фактически похищения.

Мужчины в черных куртках выволокли женщину из квартиры в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Грозный. Как позже выяснилось, это были сотрудники УМВД Чечни. У 60-летней Мусаевой диабет, но силовики не дали женщине взять с собой инсулин. С тех пор она в СИЗО.

Зарема и Сайди вынужденно уехали из Чечни еще в 2017 году. Причиной стало преследование их сыновей, Ибрагима и Абубакара, в связи с критической позицией в отношении чеченских властей.

Мстислав Письменков

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