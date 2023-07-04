 

Мнение: Кто контролирует Чечню?

04.07.2023, 17:05, Разное
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Мой коллега и друг Елена Милашина в реанимации.  В редакции «Новой» мы делим один кабинет.  Когда Лена  собиралась в командировку в Грозный, ничто не предвещало скверного  сценария развития событий…. Но сегодня утром, по дороге из аэропорта в Грозный машину, в которой ехали Лена и адвокат Александр Немов, блокировали вооруженные люди. Журналиста и адвоката избили. Лене сломали семь пальцев… За то, что отказалась разблокировать телефон и ноутбук….

Кто мог заказать и организовать это нападение? Кадыровские шестерки? Или, наоборот, недруги Кадырова?

Вспомнилось. 24 июня, в  тот самый день, когда Пригожин начал «марш на Москву», а Кадыров назвал пригожинскую акцию «гнусным предательством»,  в «Новой» вышла статья Милашиной «Никогда мы не будем братьями».

Эта публикация, думаю,  много кому могла не понравиться… И ахматовцам, и вагнеровцам. Но не настолько же, что бы сводить счеты с журналистом? Или настолько?

Или все-таки нападение заказали и организовали недруги Кадырова, решившие продемонстрировать, что Кадыров не контролирует Чечню?

Источник: Ирек Муртазин


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