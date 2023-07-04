 

Доктор Тананакина перечислила заболевания желудка в качестве противопоказаний к похудению

04.07.2023, 17:03, Разное
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Доктор Тананакина перечислила состояния здоровья, которые являются противопоказанием к похудению. Врач посоветовала с осторожностью относиться к снижению веса при психических или соматических проблемах.

Тананакина также добавила грудное вскармливание и беременность как противопоказания к похудению. В этих случаях диета должна включать все питательные вещества, микроэлементы и витамины.

Во многих случаях заболевания желудка также могут быть противопоказанием к похудению. Специалист пояснила, что в некоторых случаях врач может решить, что потеря веса пойдет на пользу пациенту. Диета, способствующая похудению, должна быть тщательно составлена и учитывать патологии.

Если у пациента диагностирована желчнокаменная болезнь, то основной упор в диете должен быть сделан на желчегонные продукты и дробное питание. При остеопорозе диета должна включать ферментированные продукты, богатые кальцием, и молочные продукты с низким содержанием жира. Также в рацион включается жирная рыба с высоким содержанием витамина D.

Существуют противопоказания к тому или иному методу похудения. В случаях панкреатита или остеопороза, а также желчных камней лишний вес может быть снижен при правильном изменении рациона питания. Доктор резюмировала, что потеря веса может стать вызовом для организма. Прежде чем приступить к нему, важно оценить, поможет ли оно справиться с существующими проблемами


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