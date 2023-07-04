По мнению политолога, Запад выиграл бы, заморозив конфликт в Украине

Основными показателями замороженного конфликта являются снижение интенсивности боевых действий и попытка завершить противостояние путем переговоров. Политолог и научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин поделился своим мнением по поводу ситуации.

В замороженном конфликте активные боевые действия прекращаются и сохраняется статус-кво. Могут даже вестись переговоры о том, чтобы обе стороны приняли его. По словам эксперта, состояние заморозки может длиться даже многие десятилетия. Это является интересным вариантом для Запада, так как это позволит ему получить некоторое время для перегруппировки своей помощи киевскому режиму.

“Такая ситуация, как замораживание конфликта, – это затишье перед бурей, и будет хуже, чем до начала специальной военной операции”, – сказал он.

По мнению эксперта, когда в западных странах дела идут плохо, начинаются разговоры о замораживании и переговорах.