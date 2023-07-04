Скандалы: Генетика «Роснано»

«Крокус Наноэлектроника» отчиталась о миллиардных убытках

Мало кто обратил бы внимание на финансовые проблемы компании, если бы не её история, связанная с «Роснано», а также прежние скандалы с поддержкой из бюджета. Компания «Крокус Наноэлектроника» (КНЭ) появилась в 2011 году как совместный проект «Роснано» и французской Crocus Technology. «Роснано» инвестировала в проект 4,5 млрд рублей, а затем выкупила долю французов (сумма сделки не озвучивалась). Таким образом, с 2016 года КНЭ была 100-процентной «дочкой» «Роснано».

Предприятие специализировалось на производстве энергонезависимой памяти по технологии 90, 65 и 45 нм на пластинах диаметром 300 миллиметров. «Основная цель – интеграция российских чипов памяти в инновационные продукты наиболее перспективных областей микроэлектроники: интернет вещей, системы искусственного интеллекта, промышленную автоматизацию, портативную и медицинскую техники», – сказано на сайте компании.

С 2022 года «Роснано» не числится учредителем КНЭ, конечные бенефициары компании в публичных реестрах скрыты. В прошлом году у предприятия начались проблемы. Минпромторг попытался через суд взыскать с неё 458 млн рублей. Это часть суммы госдотаций в 1,4 млрд рублей, которую компания получила ещё при Чубайсе. Минпромторг посчитал, что компания не выполнила поставленные ей условия, то есть не наладила производство и продажу определённой микроэлектронной продукции. Судебные тяжбы тянулись до минувшей весны. Представители КНЭ утверждали, что выплата огромного штрафа может привести к банкротству компании, что нанесёт ущерб непосредственно РФ и федеральному бюджету. В этом случае проект по созданию производства фактически придётся проводить повторно. Суд принял во внимание эти доводы и присудил к выплате символическую по меркам проекта сумму – 11,6 млн рублей.

Однако похоже, что суду представители компании рассказали не всё. Оказывается, ещё в 2021 году уникальное оборудование по производству микроэлектроники было продано сторонней компании (её название не раскрывается), а затем взято в аренду. А в 2022 году КНЭ не смогла договориться об аренде этого оборудования, сообщает отраслевой портал C-news со ссылкой на документы КНЭ, и продолжила распродавать своё имущество. Вероятно компания лишилась не только оборудования, но и специалистов. Так что пока речь о возврате сделанных через «Роснано» государственных вложений не идёт. Зато появился новый повод для слухов о возможном банкротстве компании. В своём финансовом отчёте за прошлый год она показала убыток в 1,8 млрд рублей.

В прошлом году у предприятия начались проблемы. Минпромторг попытался через суд взыскать с неё 458 млн рублей. Это часть суммы госдотаций в 1,4 млрд рублей, которую компания получила ещё при Чубайсе

Иван Дмитриев

Оригинал материала: “Наша Версия”