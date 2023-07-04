“Сейчас не могу ничего делать – кажется, что все ложь”: Алена Свиридова о творчестве, жизненных приоритетах, карьере и семье

Алена Свиридова прославилась в девяностые годы благодаря хитам «Розовый фламинго», «Просто кончилась зима» и др. В последнее время артистка часто появляется на телевидении, но практически не радует поклонников новыми песнями. Свиридова рассказала в интервью Валерии Гай Германике, почему так происходит.

О творческом кризисе

Артистка признается, что сейчас не может ничего делать. Ей кажется, что все вокруг ложь. Творить в такой гнетущей обстановке певица не может: вдохновения нет. По словам Свиридовой, ей хочется «чистой воды», а сейчас, в это непростое время, вода какая-то мутная. Артистка имеет в виду информационный шум, обилие фальши и лицемерия.

Свиридова жалуется: ей кажется, будто мир и люди вокруг сошли с ума. Она решила залечь на дно, чтобы не принимать участия в этом «шабаше». С грустью звезда констатирует, что сегодня выживает хитрейший, а не талантливейший.

Пока Свиридова копит внутри энергию и предполагает, что эта энергия во что-то трансформируется. Правда, во что именно, певица пока не знает.

О кино

Свиридова поступила на курсы сценаристов и режиссеров. Правда, сейчас взяла академотпуск для переосмысления нового вида деятельности. Певица пояснила: ей захотелось поучиться чему-то новому, поэтому она выбрала для себя новую форму искусства в виде кино. Все оказалось сложнее, чем себе предполагала знаменитость. По ее мнению, чтобы развиваться в данной сфере, нужно бросить все остальные дела. Музыка же для нее остается любимой и простой формой самовыражения.

Свиридова признается, что собирается писать сценарий для того, чтобы потом по нему снять фильм в Крыму. Это будет история о девушке, которая круто меняет свою жизнь. Артистка не стала вдаваться в подробности, чтобы никто из киношников не присвоил себе ее идею.

О бывших и предательстве

Свиридова дважды была в официальном браке. У нее также был яркий роман с манекенщиком, от которого она родила младшего сына. Артистка признается: понятия не имела, что избранники ей изменяли. Когда узнала, то было очень больно морально.

Но время лечит. Сейчас, встречая бывшего, Свиридова не чувствует зла, обиды и т. д. Она может спокойно общаться с экс-партнерами как с хорошими друзьями.

О нынешнем избраннике

Уже 15 лет певица состоит в отношениях с бизнесменом Давидом Варданяном, который младше ее на 14 лет. Выходить за жениха замуж артистка не планирует. Она считает, что штамп в паспорте не приносит никакой пользы. Напротив, если один человек настаивает на регистрации, значит, он не доверяет партнеру и хочет перестраховаться. Своему жениху Свиридова доверяет, поэтому в ЗАГС не собирается.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

По словам певицы, их с Давидом отношения вышли на новый уровень. Уже нет влюбленности, но есть чувство единства, сплоченности, родства, есть привязанность. Они редко ссорятся, поскольку хорошо друг друга знают.

О воспитании детей

Когда Свиридова родила старшего сына, тогда еще не было так много психологической, педагогической литературы, как сегодня. И все же некоторая литература по поводу воспитания детей присутствовала. Певица вспомнила, как читала книги американского педиатра Бенджамина Спока. Эксперт давал такую рекомендацию: если ребенок сыт, накормлен, здоров и просто кричит, значит, он просто требует к себе внимания. Родителям нужно дать ему погремушку и выйти из комнаты. Мол, пусть сам себя занимает и успокаивается.

Свиридова считала такой метод воспитания мудрым и так и поступала. Но вот когда родила младшего сына, то поняла, что перегибала палку. Все-таки ребенку нужно материнское тепло, не следует всегда игнорировать детей.

Современные методы воспитания тоже не слишком импонируют Свиридовой. Ей не нравится, как мамы воспитывают мальчиков. Она считает трэшем, что мальчикам не дают принимать решения самостоятельно и что носятся с ними, как с девчонками. Артистка считает, что с таким подходом нельзя вырастить нормального мужика.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

О жизненных приоритетах

Свиридова не считает, что для женщины в приоритете — рождение детей. Певица отмечает, что у всех по-разному. Они привела в пример математика Софью Ковалевскую, дважды лауреата Нобелевской премии Марию Склодовскую-Кюри. Эти женщины развивали карьеры и очень преуспели в профессиональной реализации тогда, когда место женщины было на кухне.

Свиридова признается, что лично ее раздражают феминистки, которые говорят, что им все вокруг мешают и препятствуют карьере. Если есть желание и способности, тогда, по мнению артистки, ничего не помешает осуществить мечту.

Певица признается, что у нее до сих пор хранится рисунок, который она нарисовала в пять лет. Там изображены музыканты, выступающие на сцене. Этот рисунок является подтверждением того, что с детства Свиридова мечтала стать певицей. И впоследствии даже материнство, замужество и другие изменения в личной жизни не заставили ее отказаться от мечты. По мнению Свиридовой, мечта — это личное, это призвание. А дети — они параллельно появляются как-то сами по себе. Артистка признается, что никогда для нее материнство не было на первом месте.

О счастье и эмоциях

«Счастье – это эмоция, – считает певица. – Это эмоция гармонии с окружающей действительностью. Причем она может зависеть даже от гормонального фона. Вот я утром проснулась: низкое давление, у меня башка болит и я думаю: «Чего-то жизнь тяжелая». А ведь вчера вечером я была счастлива, бодра, весела и носилась. А что изменилось? Ничего».

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Свиридова не считает, что нужно бороться, отрицать негативные эмоции. Ведь именно они, по ее мнению, помогают творить и вообще приносят немало пользы: «Вот если бы у человека ничего в жизни не было. Если бы он не тосковал, не страдал, то никогда бы не смог понять других людей. Я не считаю, что нужно убирать все отрицательные эмоции. Они нужны нам».

О свободе и идеологии

Свиридова признается, что «закапсулировалась» в том мире, который ей нравится и к которому она привыкла. Она не может сказать, что чувствовала на себе какое-то довлеющее влияние советской идеологии, какие-то ограничения где-то и в чем-то. За время взросления Свиридова смогла выработать внутренний стержень, который сейчас ей помогает абстрагироваться от многих ситуаций. Например, если от кого-то она слышит жесткую критику, то может не обращать на нее внимания.

Свиридовой не нравится идеология, когда создается внешний враг и этим врагом человек оправдывает свои собственные слабости. По мнению артистки, это “лузерская” позиция, которая точно не приведет к успеху.

У певица свое отношение к свободе. Ей не нравится, когда свобода перерастает во вседозволенность и когда человек выходит за какие-то рамки, за которые выходить нельзя. Например, Свиридову угнетает обилие ненормативной лексики во многих современных песнях. По ее мнению, так нельзя делать.

О необходимости экспериментировать

Свиридова считает, что проблема многих современных людей заключается в том, что они упорно используют те методы, которые уже не работают. По мнению артистки, это не совсем разумно. Если что-то не получается, значит, нужно поэкспериментировать и подумать, как сделать так, чтобы все же удалось реализовать ту или иную идею. Например, можно долго пытаться поднять с земли своими руками огромный тяжелый валун, но ведь очевидно, что это совершенно бессмысленно. Соответственно, необходимо подумать над тем, где взять рычаг или лом, чтобы в итоге как-то подцепить камень, на что-то его перенести и таким образом сдвинуть с места, расчистив себе дорогу. Так привыкла по жизни поступать сама Свиридова.