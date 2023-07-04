Чем заменить знаменитые бренды: аптечные находки, или несколько отличных средств по уходу за лицом

Любая девушка может столкнуться с тем, что обычные косметические продукты становятся недоступными, поэтому можно обратиться к альтернативным средствам из аптеки. Они обладают доступной стоимостью и качественным составом, а также могут быть крайне эффективными. Они заменят знаменитые бренды, а также обеспечат оптимальный уход за лицом. В аптеках можно найти качественный крем, сыворотку или иные аналогичные продукты.

«Бепантен» или «Пантенол»

Это фармацевтические препараты, которые могут быть отличной альтернативой увлажняющим кремам. Их эффективность обусловлена особым составом, основным компонентом которого является пантотеновая кислота, также известная как провитамин В5. Благодаря этому эти кремы обеспечивают отличное увлажнение кожи и стимулируют процессы ее регенерации.

Метилурациловая мазь

Метилурациловая мазь – эффективное противовоспалительное средство, доступное в любой аптеке. Она широко применяется для ускорения заживления ран и ожогов. Однако, помимо этого, эта удивительная мазь также может стать спасительным SOS-средством для потрескавшихся и обветренных губ. Заменить свою обычную гигиеничку тебе будет легко – просто наноси мазь на губы толстым слоем с интервалом в 3-4 дня, и очень скоро ты увидишь потрясающие результаты: кожа губ станет невероятно мягкой, бархатистой и увлажненной.

«Блефарогель»

Продукт “Блефарогель” обладает высоким содержанием гиалуроновой кислоты, что делает его идеальным средством для борьбы с синдромом сухого глаза. Он также может быть использован в качестве сыворотки для лица или питательного средства для особо чувствительной кожи век. Это подтверждает высокую эффективность и универсальность продукта.

Хлоргексидин

Хлоргексидин – это многофункциональное антисептическое средство, которое мы все знаем с детства. Оно не только помогает обрабатывать раны и порезы, но также может быть использовано в других ситуациях. Например, он может заменить обычный дезодорант! Причина в том, что хлоргексидин эффективно уничтожает микробы, которые вызывают неприятный запах пота. Как использовать его в этом случае? Просто нанесите немного раствора на ватный диск и протрите кожу под мышками после душа. Однако стоит помнить, что хлоргексидин устраняет только запах, а не процесс потоотделения.

Салицилово-цинковая паста

Салицилово-цинковая паста – неотъемлемый атрибут в арсенале каждой девушки с проблемной кожей. Это уникальное средство, обладающее антимикробными и высушивающими свойствами, обычно применяется для лечения экземы и гипергидроза. Однако оно также оказывает отличное воздействие на прыщи. Как только появляются первые признаки воспаления, достаточно нанести небольшое количество пасты на проблемные участки кожи и дать ей сделать свою работу. Благодаря густой текстуре пасты, вы можете нанести свою обычную тональную основу поверх нее.

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Гель «Куриозин»

Гель “Куриозин” изначально разработан для борьбы с проблемой акне. Однако его уникальный состав и принцип действия позволяют использовать его также в качестве эффективного антивозрастного препарата. Высокая концентрация гиалуроновой кислоты в геле положительно влияет на кожу, улучшая ее текстуру, выравнивая тон и сокращая морщинки. Кроме того, дерматологи подтверждают, что гель стимулирует регенерацию здоровых и молодых клеток кожи. Гель обладает отличными увлажняющими свойствами и может использоваться вместе с привычными средствами ежедневного ухода.

Мазь «Апилак»

«Апилак» – целебное средство на основе маточного молочка пчел. Мазь обладает уникальными свойствами, способными восполнить дефицит коллагена, бороться с морщинами и мгновенно преобразить кожу. Эта мазь может использоваться вместо питательной маски для лица. Однако если вы страдаете аллергией на мед, будьте осторожны, так как маточное молочко может вызвать непредсказуемую реакцию.

«Бадяга гель форте»

«Бадяга гель форте» – это уникальное средство, разработанное для борьбы с синяками и ушибами. Однако его потенциал не ограничивается только медицинскими применениями. Этот гель способен принести отличные результаты и в косметическом уходе за кожей.

Особенно эффективным он оказывается в борьбе с рубцами от постакне. Он способен разгладить и уменьшить видимость этих неприятных следов на коже. Кроме того, он обладает очищающими свойствами, которые позволяют глубоко проникнуть в поры и освободить их от загрязнений. Это помогает предотвратить появление черных точек и акне.

Еще одним полезным свойством этого геля является его способность осветлять пигментные пятна. Если у вас есть проблемы с гиперпигментацией, «Бадяга гель форте» может стать отличной альтернативой привычным средствам для пилинга.

Таким образом, простые аптечные средства, обладающие доступной ценой, могут применяться в качествен эффективной косметики, обладающей прекрасным составом.