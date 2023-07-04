Мнение: Кланяться и благодарить!

(Европа берет на себя заботу о детях украинцев)

На Путина за “изъятие украинских детей” аж выписали ордер в МУС – тема известная. Но как реагировать на реально массовые изъятия тоже украинских детей, но “по закону” – на изъятия детей у украинских беженцев в благословенной Европе? Видимо, только с благодарностью: господа забрали детишек в хорошие руки, сделают из них настоящих граждан ЕС, к делу пристроят; только кланяться и благодарить, благодарить и кланяться – ПОВЕЗЛО!

Написал френд в ФБ:

“ужасы про западную ювеналку постоянно появляются в сети – понятно, горячая тема.

но до недавнего времени все подобные заметки имели две общие черты:

– это был единичный случай;

– это был вопиющий произвол (например – семья пела песни, соседи подумали, что родители пьяные, стуканули на всякий случай, ювеналы приехали и забрали детей).

произвол, конечно, мерзкая штука, но одна положительная черта в нем есть – беззаконие можно оспорить в суде.

Но когда ребенка изымают “по закону” – это гораздо страшнее.

посмотрел ролик шария об изъятии детей украинских беженцев (в европе, естественно).

стандартная ситуация – мать осталась на украине, бабушка с ребенком уехала.

далее:

– по закону принимающей стороны украинская доверенность недействительна;

– по закону принимающей стороны бабушка не является близким родственником ребенка (sic!);

– следовательно, ребенок считается оставленным без присмотра, т.е. подлежит немедленному изъятию.

и уже через десять (десять!) дней он оказывается в новой семье.

с кем судиться матери? всё ведь сделано по закону, ничего не нарушено.

но сильнее всего меня поразило количество, озвученное шарием.

с начала украинского кризиса западная ювеналка изъяла 240 (!!) украинских детей.

вот тебе, бабушка, и единичные случаи” (Владимир Смирнов)