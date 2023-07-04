 

Мнение: Кланяться и благодарить!

04.07.2023, 16:17, Разное
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(Европа берет на себя заботу о детях украинцев)

На Путина за “изъятие украинских детей” аж выписали ордер в МУС – тема известная. Но как реагировать на реально массовые изъятия тоже украинских детей, но “по закону” – на изъятия детей у украинских беженцев в благословенной Европе? Видимо, только с благодарностью: господа забрали детишек в хорошие руки, сделают из них настоящих граждан ЕС, к делу пристроят; только кланяться и благодарить, благодарить и кланяться – ПОВЕЗЛО!

Написал френд в ФБ:

“ужасы про западную ювеналку постоянно появляются в сети – понятно, горячая тема.
но до недавнего времени все подобные заметки имели две общие черты:
– это был единичный случай;
– это был вопиющий произвол (например – семья пела песни, соседи подумали, что родители пьяные, стуканули на всякий случай, ювеналы приехали и забрали детей).
произвол, конечно, мерзкая штука, но одна положительная черта в нем есть – беззаконие можно оспорить в суде.

Но когда ребенка изымают “по закону” – это гораздо страшнее.
посмотрел ролик шария об изъятии детей украинских беженцев (в европе, естественно).
стандартная ситуация – мать осталась на украине, бабушка с ребенком уехала.
далее:
– по закону принимающей стороны украинская доверенность недействительна;
– по закону принимающей стороны бабушка не является близким родственником ребенка (sic!);
– следовательно, ребенок считается оставленным без присмотра, т.е. подлежит немедленному изъятию.
и уже через десять (десять!) дней он оказывается в новой семье.
с кем судиться матери? всё ведь сделано по закону, ничего не нарушено.
но сильнее всего меня поразило количество, озвученное шарием.
с начала украинского кризиса западная ювеналка изъяла 240 (!!) украинских детей.
вот тебе, бабушка, и единичные случаи” (Владимир Смирнов)

Источник: Размышления вольного социолога


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