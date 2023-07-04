 

“Состояние тяжелое” – в больнице подали сигнал о здоровье режиссера Митты

04.07.2023, 16:15, Новости дня
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В минувший понедельник в СМИ просочилась тревожная информация. Сетевые издания разместили сведения о том, что 90-летний кинодеятель экстренно госпитализирован. Лично Александр Митта комментариев по этому поводу не давал, и журналисты обратились к родственникам.

Сын режиссера успокоил взволнованную публику, заявив, что ничего страшного не случилось. По его словам, Александр Митта лишь отправился на обследование.

Однако поворотов в этой истории случилось немало, поэтому вопрос о состоянии звезды остался открытым. Так, на сайте “Радио 1” появилась заметка, согласно которой Александр Митта попал в реанимацию.

Неутешительные подробности распространили во вторник. В Боткинской больнице подали сигнал о здоровье режиссера. “Состояние на сегодня оценивается как тяжелое”, — приводит слова источника RT. При этом в медучреждении пояснили, что сознание у мужчины ясное и он дышит сам — без вспомогательной аппаратуры.

Поклонники надеются, что Александр Митта восстановится и вернется к обычной жизни. Тем временем СМИ продолжают следить за развитием событий. Ранее ходили слухи, что режиссера парализовало. Ситуацию описал “Царьград”. Отметим, что данные о нарушении двигательной функции не получили
подтверждения.


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