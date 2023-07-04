Кардиолог Варфоломеев назвал продукты, которые могут привести к закупориванию сосудов

Накопление кальция, жира и холестерина в кровеносных сосудах может привести к их закупорке, повышая риск возникновения проблем с кровообращением, инфарктов, инсультов или заболеваний почек. Этому способствуют многие факторы, но самый важный из них – неправильное питание.

Стенки кровеносных сосудов утолщаются из-за жировых отложений и кальция. В результате могут возникнуть болезни системы кровообращения и сердечно-сосудистые заболевания, такие как инфаркт. Неправильное питание может быть причиной высокого кровяного давления и других заболеваний, таких как диабет, ожирение, чрезмерное употребление алкоголя и даже курение.

Циркуляция крови затрудняется из-за сужения и даже закупорки кровеносных сосудов. Это может иметь серьезные последствия для здоровья. Неправильное питание является одним из основных факторов.

“Обработанное мясо – это пища номер один, которая закупоривает кровеносные сосуды”, – говорит кардиолог Олег Вафоломеев.

Красное мясо. Красное мясо является одной из причин кальцификации сосудов. Избегайте переработанного мяса, которое было законсервировано путем копчения, выдержки или ферментации. В обработанном мясе, таком как бекон, сосиски, гамбургеры и салями, много насыщенных жиров. Они также содержат много сахара и консервантов.

Молочные продукты с высоким содержанием жиров. Масло, цельное молоко и сыры с высоким содержанием жира – все это источники насыщенных жирных кислот животного происхождения. Рекомендуется употреблять такие молочные продукты пореже или даже полностью отказаться от них.