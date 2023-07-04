Минпромторг выпустит специальные браслеты для контроля качества сна бюджетников

Директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга, замминистра Василий Шпак заявил о подготовке к выпуску нового отечественного устройства.

– Месяц назад член комитета Госдумы по труду, госпожа Бессараб, подняла крайне важный и больной вопрос, касающийся эффективности нашей экономики, — рассказал чиновник. — Страна теряет до 3.5 триллионов рублей в год из-за недосыпа, и в условиях санкций мы не имеем права мириться с подобным расточительством. Министерство выдало задание государственным предприятиям, и они оперативно нашли решение.

Из-за невозможности разработать девайс с нуля в сжатые сроки было принято решение модифицировать существующие браслеты, которые используются для контроля за осужденными, отбывающими домашний арест. Изменения коснулись опции снятия устройства в светлое время суток, а также набора датчиков, находящихся внутри.

– Эксперты министерства юстиции предупредили, что мы не можем обязать людей, даже бюджетников, использовать подобные браслеты. Однако никто и не собирался идти на столь радикальные меры! Было решено привязать ношение браслета к получению премиальной части зарплаты, что вполне законно, — пояснил замминистра.

На первом этапе этапе ожидается повышение качества сна в учреждениях образования и здравоохранения нескольких регионов, после чего программа будет расширена на всю страну и всех госслужащих, за исключением силовиков и высшего политического руководства. После того, как эффективность работы бюджетных учреждений и министерств резко возрастёт, бизнес наверняка тоже заинтересуется подобной технологией, и она завоюет достойное место сначала в нашей стране, а затем и в дружественных государствах, рассчитывают авторы идеи.

– Китайские партнёры уже интересовались нашими наработками. К тому времени мы планируем выпустить более эргономичные и полностью импортозамещённые модели, – добавил собеседник издания.

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