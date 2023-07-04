Скандалы: Госстройка

Восстановлением новых регионов займутся «короли госзаказов»

Частные девелоперские компании начали выходить на рынки новых регионов. Судя по составу участников, речь в большей степени идёт о застройщиках, максимально приближенных к госструктурам. Очевидно, к дележу бюджетов на сотни миллиардов будут допущены только «свои».

Недавно стало известно, что строительством жилья и социальной инфраструктуры на новых российских территориях может заняться концерн «КРОСТ» Алексея Добашина. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщил «Коммерсантъ». Отметим, что список компаний, реализующих проекты в новых регионах, – тайна, покрытая мраком. Официально пока что ни один руководитель частной девелоперской фирмы информацию о работе на рынке Донбасса, Херсонской и Запорожской областей не подтверждал. Тому могут быть две причины. Во-первых, многие представители бизнеса, опасаясь западных санкций, не спешат анонсировать работу в этих регионах. Во-вторых, участие в проектах происходит строго в рамках госзаказа, распределяемого на закрытых тендерах.

Выход крупных игроков в новые регионы официально подтверждали в Минстрое, однако и там предпочли обойтись без конкретики. «Сегодня три крупных застройщика начинают работать в Мариуполе, Волновахе и Донецке, – заявил ria.ru на Петербургском международном экономическом форуме министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. – Четвёртый крупный застройщик отрабатывает подготовку документов и земли в Запорожской области.

В Херсонской области готовятся два застройщика. В Луганске тоже предполагаем, что там три-четыре застройщика придут».

Строитель человейников

Как пишет РБК, распределением заказов на строительство жилья на присоединённых территориях занимается структура, созданная в недрах Минстроя, – пуб­лично-правовая компания «Единый заказчик». Также вопросами строительства будет заниматься ФАУ «Рос­КапСтрой». Объём средств, который планируется потратить, не сообщается. Однако уместно предположить, что речь идёт о весьма значительных суммах. Так, в феврале глава «РосКапСтроя» Юлия Максимова объявила, что портфель контрактов компании составляет уже более 120 млрд руб­лей.

Тот факт, что в деле решил поучаствовать концерн «КРОСТ», выглядит тем более логично, если учитывать, что Алексей Добашин чуть ли не всю свою карьеру построил именно на госзаказах. Например, как упоминает «Коммерсантъ», только в 2022–2023 годах входящая в структуры концерна компания ООО «КРОСТ-Д» заключила госконтрактов на сумму 14,9 млрд рублей. Любимчиком госструктур Алексей Добашин стал не случайно. По неофициальной информации, глава «КРОСТа» может быть близко знаком с куратором строительной отрасли вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Концерн «КРОСТ», будучи одной из старейших девелоперских компаний страны и имеющий влиятельных покровителей, не раз засветился в скандальных историях, связанных в том числе и с госконтрактами. В конце 90-х «КРОСТ» взялся за развитие подмосковного посёлка Подолино, где предстояло построить производственные помещения. Инвестором проекта выступала одна из контор, имеющих отношение к правоохранителям. Что интересно: после завершения строительства «КРОСТ», по информации издания moment-istini.com, так и не передал производственные помещения силовому ведомству, и это сошло застройщику с рук. После этого многие стали говорить, что у Добашина имеется мощная «крыша».

Были у «КРОСТа» и громкие скандалы, связанные со строительством жилья и социальных объектов. Если довериться glavk.net со ссылкой на сайт «Общей газеты», то можно узнать, что в 2008 году «КРОСТ» застраивал микрорайон Павшино в Красногорске. Одобренный проект также предполагал строительство не только жилья, но и детского сада. В 2011 году планы застройщика изменились и на месте будущего детского сада появилась очередная многоэтажка. Заодно вопреки всем разрешениям «КРОСТ» почти в 2 раза увеличил и этажность домов. Если изначально предполагалось построить 25-этажные дома, то в итоге девелопер стал возводить 45-этажные человейники. Громкие протесты местных жителей даже увенчались успехом, и девелопера оштрафовали. Правда, санкции составили 2,5 млн рублей – сущие копейки для такой огромной корпорации. Потому нетрудно предположить, что с влиятельными покровителями и запланированными бюджетами в сотни миллиардов «КРОСТу» будет где развернуться и в новых регионах.

Чужие здесь не строят

«КРОСТ» – не единственный девелопер, об участии которого в восстановлении новых регионов уже стало кое-что известно. Ria.ru сообщает, что в прошлом году в Мариуполе был замечен палаточный лагерь строителей ГК «ЕКС». АО «ГК «ЕКС» – одна из самых закрытых структур на отечественном девелоперском рынке, однако, как и «КРОСТ», знаменита в основном тем, что получает самые жирные госзаказы. В 2019 году в СМИ появлялась цифра в 71,9 млрд – именно на такую сумму «ЕКС» удалось заключить госконтрактов за четыре года. В 2017 году одним из собственников компании стал некто Алексей Власов, также известный способностями к получению госконтрактов. Журнал «Компания» отмечает, что до прихода в ГК «ЕКС» г-н Власов трудился в «Ситиэндмолз» – компании, принадлежавшей тверскому ООО «Единые коммунальные системы». Обе конторы вели свой успешный бизнес за счёт госзаказов. Владельцев же «ЕКС» связывали с выпускниками военных училищ.

Ещё один застройщик Мариуполя – компания «Р-Строй», бенефициаром которой neft.media называет полного тёзку бывшего замгубернатора Югры Николая Милькиса. От официальных комментариев г-н Милькис отказался, однако на сайте hh.ru от «Р-Строй» были размещены несколько сотен вакансий для отделочников, каменщиков, электромонтажников, набираемых для работ в Мариуполе. Примечательно, что сама компания «Р-Строй» была создана лишь в мае 2022 года – вероятно, именно под многообещающее строительство в Донбассе.

Также активность проявляют строительные компании из регионов. Например, в том же Мариуполе была замечена одна из известных строительных компаний из Ульяновской области. Riakursk.ru сообщает, что восстановлением Левобережного района Мариуполя занимается АО «Корпорация развития Курской области». Интересно, что работает оно совместно с ООО «РКС-НР», являющимся дочерней структурой ФАУ «РосКапСтрой», созданным Минстроем в мае 2022 года. Как говорится, все свои.

Кстати

Судя по всему, строительство на новых территориях может быть очень выгодным делом. На официальном сайте администрации Херсонской области можно найти постановление «Об утверждении Порядка составления сметных расчётов, формирования сметы контракта и приёмки работ, выполняемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, расположенных на территории Херсонской области, нуждающейся в восстановлении и обеспечении жизнедеятельности населения» от 17.08.2022. Пункт 6 данного документа гласит, что формирование сметных расчётов осуществляется в соответствии с Методикой определения сметной стоимости работ «по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)», утверждённой приказом Минстроя. Однако стоимость таких работ отличается от сметы при строительстве и ремонте обычного здания. Кроме того, определение закупочной цены материалов может проводиться на основании анализа цен всего двух поставщиков. Это также даёт широкие возможности для увеличения сметы. Кроме того, закладываются расходы на разминирование – здесь разрешено применять к сумме затрат коэффициент 1,56. Ещё 20% от итоговой стоимости работ закладывается на непредвиденные расходы. А к смете затрат на заработную плату разрешено применять повышающий коэффициент 2,5. Таким образом можно получить весьма солидную сумму, которую при работах на «большой земле» заработать вряд ли получится.

Фото: Скандалы.ру

Татьяна Нижегородская

Оригинал материала: “Наша Версия”