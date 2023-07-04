Мнение: У нас теперь даже не Африка

Услышал сейчас в новостях по радио прогноз погоды “…в Краснодаре +36 градусов” – и содрогнулся. Там еще было, что в Челябинске +29. Это ж какая-то африканская уже жара!

Пользуясь чудесами интернета, решил проверить сам себя и посмотреть, как там сейчас в Африке. Неужели еще жарче? В голове крутился лишь один точно африканский город – Найроби (как выяснилось, столица Кении). Ок, смотрим Найроби. Не поверил своим глазам: сегодня в Найроби – +19 и дождь, завтра – +22, но ночью 14, послезавтра +20… Вот тебе и Африка! И это, между прочим, при том, что Кения расположена практически на экваторе.

Уже загоревшись любопытством, решил глянуть Киншасу – это Республика Конго. Оказалось, что вот прямо сейчас там каких-то +25. Потом, правда, станет жарче, до +28 – но и завтра, и во все ближайшие дни будет 28-29, не больше. Ладно, смотрю Яунде – это столица Камеруна. Что думаете? +24! И дождь с грозой! И дальше – 26-27, никаких +36 нет и близко!

Может, я не там смотрю? Не то полушарие? Решил подняться выше к северу, может, там настоящая Африка? Но выше – пустыня Сахара! Ладно, третья, последняя попытка найти настоящую африканскую жару – идем на побережье океана: Абиджан! Это Берег Слоновой Кости. Ну, там что-то похожее на Африку в том понимании, которое было у нас в моем детстве, когда в Москве летом больше чем +22 не бывало. В Абиджане сейчас +28, а будет +30. Но все равно – не Краснодар никак. Ближайшие дни – от 28 до 30 градусов, все с дождями. Но это ж не +36!! Плюс 36 – это, извините, другая лига.

Словом, на Кубани нынче – отнюдь не африканская жара. Там ХУЖЕ. Африканская жара – в Челябинске.