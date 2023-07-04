Превзошли российский шоу-бизнес: молодежь устроила концерт на улице
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Музыка малых народов России выходит за рамки вокально-инструментального
творчества. Это искусство, пропитанное исторической памятью, палитрой
менталитета и этнокультурными традициями населения.
29 июня в центре Элисты прошло яркое публичное мероприятие. Молодежный
оркестр Калмыкии провел концерт, наполнив уличное пространство живой музыкой.
Многие песни прозвучали на национальном языке под аккомпанемент народных
калмыцких инструментов, в числе которых домбра и саратовская гармонь.
Возле “Пагоды семи дней” на площади Ленина, где
юные артисты создали импровизированную сцену, столпились и местные жители, и
гости города. Музыкантов окружили с разных сторон — публика танцевала, делилась
улыбками и не скупилась на аплодисменты.
Управлял ходом мероприятия художественный руководитель коллектива
Савр Катаев. Он с радостью объявил, что молодежный оркестр Калмыкии в этом году
отмечает юбилей. Команда молодых исполнителей функционирует уже пять лет,
способствуя процветанию национального
музыкального искусства России.
В репертуаре артистов не
только музыка в фольклорном стиле. Они исполняют песни в жанрах “поп”,
“рок”, удачно перепевают известные хиты современности.
Участники молодежного
оркестра Калмыкии превзошли российский шоу-бизнес сразу по нескольким
пунктам. Они смогли привлечь публику и доставить ей удовольствие, занимаясь
любимым делом в гармонии друг с другом. В их атмосферном музыкальном
пространстве пела душа целого народа.
Юные артисты прекрасно обошлись без вычурных нарядов в
перьях, райдера на десять страниц, не говоря уже о фонограмме, которой так
часто любят пользоваться звезды российской эстрады. Возможно, в будущем эти
юные таланты выйдут на большую сцену и займут в отечественном шоу-бизнесе
заслуженное место.
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