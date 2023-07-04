Превзошли российский шоу-бизнес: молодежь устроила концерт на улице

Музыка малых народов России выходит за рамки вокально-инструментального

творчества. Это искусство, пропитанное исторической памятью, палитрой

менталитета и этнокультурными традициями населения.

29 июня в центре Элисты прошло яркое публичное мероприятие. Молодежный

оркестр Калмыкии провел концерт, наполнив уличное пространство живой музыкой.

Многие песни прозвучали на национальном языке под аккомпанемент народных

калмыцких инструментов, в числе которых домбра и саратовская гармонь.

Возле “Пагоды семи дней” на площади Ленина, где

юные артисты создали импровизированную сцену, столпились и местные жители, и

гости города. Музыкантов окружили с разных сторон — публика танцевала, делилась

улыбками и не скупилась на аплодисменты.

Управлял ходом мероприятия художественный руководитель коллектива

Савр Катаев. Он с радостью объявил, что молодежный оркестр Калмыкии в этом году

отмечает юбилей. Команда молодых исполнителей функционирует уже пять лет,

способствуя процветанию национального

музыкального искусства России.

В репертуаре артистов не

только музыка в фольклорном стиле. Они исполняют песни в жанрах “поп”,

“рок”, удачно перепевают известные хиты современности.

Участники молодежного

оркестра Калмыкии превзошли российский шоу-бизнес сразу по нескольким

пунктам. Они смогли привлечь публику и доставить ей удовольствие, занимаясь

любимым делом в гармонии друг с другом. В их атмосферном музыкальном

пространстве пела душа целого народа.

Юные артисты прекрасно обошлись без вычурных нарядов в

перьях, райдера на десять страниц, не говоря уже о фонограмме, которой так

часто любят пользоваться звезды российской эстрады. Возможно, в будущем эти

юные таланты выйдут на большую сцену и займут в отечественном шоу-бизнесе

заслуженное место.