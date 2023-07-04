Узнали, откуда взялась гравитационная аномалия в Индийском океане

Ученые наконец-то нашли ответ на долгое время остававшийся загадкой – причину гравитационной аномалии в Индийском океане. Гравитационная аномалия – это измеряемое отклонение гравитационной силы от ожидаемой нормы. Она может служить указанием на наличие подземных образований, таких как подводные горы и вулканы.

С помощью современных технологий и совместных исследований между различными научными группами удалось обнаружить, что причиной гравитационной аномалии в Индийском океане является громадное подводное образование, получившее название Грэймонт. Грэймонт оказался массивом подводных гор и вулканов, расположенным на северо-западной части океана.

Это открытие имеет большое значение для науки и технологий, так как ранее гравитационная аномалия представляла собой загадку, затрудняющую понимание геологических процессов океана. Новые данные позволяют более точно оценить места, где происходят подводные вулканические извержения и тектонические события. Это также может помочь в прогнозировании землетрясений и других природных катастроф, связанных с этими процессами.