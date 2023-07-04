 

Узнали, откуда взялась гравитационная аномалия в Индийском океане

04.07.2023, 14:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые наконец-то нашли ответ на долгое время остававшийся загадкой – причину гравитационной аномалии в Индийском океане. Гравитационная аномалия – это измеряемое отклонение гравитационной силы от ожидаемой нормы. Она может служить указанием на наличие подземных образований, таких как подводные горы и вулканы.

С помощью современных технологий и совместных исследований между различными научными группами удалось обнаружить, что причиной гравитационной аномалии в Индийском океане является громадное подводное образование, получившее название Грэймонт. Грэймонт оказался массивом подводных гор и вулканов, расположенным на северо-западной части океана.

Это открытие имеет большое значение для науки и технологий, так как ранее гравитационная аномалия представляла собой загадку, затрудняющую понимание геологических процессов океана. Новые данные позволяют более точно оценить места, где происходят подводные вулканические извержения и тектонические события. Это также может помочь в прогнозировании землетрясений и других природных катастроф, связанных с этими процессами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Чат-боты будут бороться с мошенниками

04.07 / Новый продукт «Омегика®» появился в российских аптеках

04.07 / «Руки завязали, на колени ставили, пистолет к голове подносили…»

04.07 / Токаев заявил, что за последние 20 лет ШОС не смогла завершить ни одного крупного проекта

04.07 / “Если хочу поделиться чем-то, значит я придумала нечто стоящее” – Ольга Серябкина о написании песен, пользе от красоты, успехах и неудачах

04.07 / Необязательно в пол, но всегда почти макси: тенденции длинных платьев на лето-2023

04.07 / В следующем VK Fest смогут принять участие только члены Союза композиторов

04.07 / Появился новый подход к земледелию в нашей стране

04.07 / Японцы нашли ген, отвечающий за рост зубов

04.07 / О нападении в Чечне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика