Чат-боты будут бороться с мошенниками

Мобильные мошенничества стали одной из серьезных проблем, с которыми сталкиваются люди по всему миру. В нашем всегда связанном мире, они стали все более изощренными в своих способах обмана, особенно через телефонные звонки. Однако, благодаря недавнему разработанному чат-боту «Apate», жители Австралии теперь могут более эффективно справляться с этой проблемой.

«Apate» – это искусственно разработанный чат-бот, который создан исключительно для предоставления помощи пользователям и борьбы с телефонными мошенниками. Он оснащен передовыми алгоритмами и искусственным интеллектом, которые позволяют «Apate» распознавать и анализировать характерные черты звонка мошенника.

Суть работы бота заключается в том, что когда человек получает подозрительный звонок, он может перевести его на бота, который в свою очередь, проанализирует его и предоставит пользователю подробную информацию о его источнике. Благодаря использованию собственной базы данных и данных, предоставленных пользователями, «Apate» постоянно обновляется и наращивает свои знания для более точного определения мошеннических номеров.