 

Чат-боты будут бороться с мошенниками

04.07.2023, 14:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мобильные мошенничества стали одной из серьезных проблем, с которыми сталкиваются люди по всему миру. В нашем всегда связанном мире, они стали все более изощренными в своих способах обмана, особенно через телефонные звонки. Однако, благодаря недавнему разработанному чат-боту «Apate», жители Австралии теперь могут более эффективно справляться с этой проблемой.

«Apate» – это искусственно разработанный чат-бот, который создан исключительно для предоставления помощи пользователям и борьбы с телефонными мошенниками. Он оснащен передовыми алгоритмами и искусственным интеллектом, которые позволяют «Apate» распознавать и анализировать характерные черты звонка мошенника.

Суть работы бота заключается в том, что когда человек получает подозрительный звонок, он может перевести его на бота, который в свою очередь, проанализирует его и предоставит пользователю подробную информацию о его источнике. Благодаря использованию собственной базы данных и данных, предоставленных пользователями, «Apate» постоянно обновляется и наращивает свои знания для более точного определения мошеннических номеров.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Узнали, откуда взялась гравитационная аномалия в Индийском океане

04.07 / Новый продукт «Омегика®» появился в российских аптеках

04.07 / «Руки завязали, на колени ставили, пистолет к голове подносили…»

04.07 / Токаев заявил, что за последние 20 лет ШОС не смогла завершить ни одного крупного проекта

04.07 / “Если хочу поделиться чем-то, значит я придумала нечто стоящее” – Ольга Серябкина о написании песен, пользе от красоты, успехах и неудачах

04.07 / Необязательно в пол, но всегда почти макси: тенденции длинных платьев на лето-2023

04.07 / В следующем VK Fest смогут принять участие только члены Союза композиторов

04.07 / Появился новый подход к земледелию в нашей стране

04.07 / Японцы нашли ген, отвечающий за рост зубов

04.07 / О нападении в Чечне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика