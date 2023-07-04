 

Der Tagesspiegel – славянские меньшинства в Германии будут судиться с Берлином за право называться коренными народами

04.07.2023, 14:45, Новости дня
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Сорбы и венды, проживающие в Германии, собираются подать на немецкое правительство в международный суд за нежелание признавать их коренными народами, пишет Der Tagesspiegel. На такой шаг они решились после того, как Берлин и земельные власти проигнорировали выдвинутый ими ультиматум. «Ситуация трагическая, — заявил депутат сорбского парламента «Сербский сейм». — Наша культура в опасности».


AP

Три месяца назад самопровозглашённый сорбский парламент «Сербский сейм» выдвинул ультиматум федеральному правительству Германии, а также земельным властям Бранденбурга и Саксонии с требованием до 23 июня 2023 года признать сорбов и вендов коренными народами, пишет Der Tagesspiegel. При этом сейм потребовал от Берлина извинений за «отрицание того, что сорбы и венды являются коренными народами, а также за недемократичное и неподобающее обращение с его первым свободно избранным парламентом».

Но в столице Германии, Потсдаме и Дрездене никак не отреагировали на выдвинутые условия. «Никаких комментариев», — заявили в бранденбургском министерстве культуры, которое как раз отвечает за такие вопросы. Возможно, власти считают, что группу из 60 тыс. человек славянского происхождения, которая проживает на территории земли Бранденбург и Саксония, можно назвать национальным меньшинством, но никак не коренным народом.

Также есть сомнения, что самопровозглашённый парламент «Сербский сейм» имеет право говорить от лица всех или даже большинства сорбов и вендов, отмечает немецкое издание. По словам критиков, для проведения выборов не было никаких законных оснований. К тому же в них приняло участие всего 900 человек.

Теперь же, после того, как правительство Германии проигнорировало ультиматум, «Сербский сейм» собирается подать на него в международный суд. Об этом заявили его представители на пресс-конференции в Берлине. В то же время они в очередной раз потребовали, чтобы федеральные власти и власти Бранденбурга и Саксонии начали с ними переговоры. Депутат сорбского парламента Хайко Козель заявил, что «ситуация трагическая»: «Наша культура в опасности. Сорбский язык указан в Уставе ООН как исчезающий. Если нас признают коренным народом, у нас будет право на поддержку и нам не нужно будет её выпрашивать, как это было до сих пор».

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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