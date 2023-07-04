Новый продукт «Омегика®» появился в российских аптеках
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
2
минуты
Реклама. ООО «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ». https://petrovax.ru/ erir:4CQwVszH9pUiKstYj14
«Омегика®» – особая комбинация для поддержания красоты и молодости, а также здоровья сосудов и сердца. Витамин K2 играет уникальную роль в составе продукта. Он не только препятствует кальцификации эластина, который придает упругость коже, но и помогает снижать риски оседания кальция на стенках артерий1, что особенно важно для нормального кровообращения. Витамин K2 необходим нашему организму и для поддержания когнитивных функций, поскольку снижает нейровоспаление и нейродегенерацию2.
Нехватку Омега-3 испытывают 80% жителей России3, а с дефицитом витамина К2 сталкивается 97% западного населения4: даже при правильном рационе человеку сложно получить нужное количество этих веществ только из продуктов питания. Наиболее дефицитные из полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) Омега 3 – эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Компоненты ЭПК, ДГК и Витамин К2 играют незаменимую роль в поддержании обмена веществ, улучшении общего состояния здоровья, снижении риска и тяжести многих заболеваний5.
Новый комплекс «Омегика®», благодаря своему составу, помогает восполнять недостаток важнейших нутриентов в организме. Сочетание Омега-3 и К2 положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей. Поддерживает правильную работу иммунной и репродуктивной, сердечно-сосудистой систем, нормальный уровень холестерина. Способствует выработке энергии и умственной работоспособности. Продукт содержит витамин K2 в форме MK-7, которая обладает большей биодоступностью и длительностью действия6.
Женщины особенно ценят полезные свойства Омега-3 кислот: в период беременности прием Омега-3 способствует правильному формированию плода, отмечает развитие преждевременных родов и помогает снижать выраженность токсикоза на поздних сроках.
Тем, кто занимается спортом и следит за фигурой, Омега-3 помогает контролировать вес, притуплять чувство голода и ускорять обмен веществ, что особенно важно при похудении.
Концентрат Омега-3 кислот изготовлен из рыб Тихоокеанского происхождения в Арике (Чили) недалеко от крупнейшего мирового рыболовецкого центра по добыче дикого анчоуса. Современные технологии очистки и концентрирования позволяют получить кристально чистую Омегу-36. Комбинация Омега-3 и витамина К2 производится в ЕС.
«Омегика®» выпускается в прозрачных капсулах с приятным запахом и вкусом лимона, и уже с июня ее можно найти на полках российских аптек. Производство «Омегики» соответствует стандартам GMP, GHP, HACCP и директивам Европейского союза.
Смотреть комментарии → Комментариев нет