 

«Руки завязали, на колени ставили, пистолет к голове подносили…»

04.07.2023, 14:38, Разное
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«Классическое такое похищение, как раньше все это было. Просто давно такого не было. Прижали, выкинули шофера, таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, там на колени ставили, пистолет к голове подносили. Как-то все делали нервно, так и руки не получилось у них завязать», — рассказала Милашина омбудсмену Чеченской Республики в больнице.

Рассказ попал на видео.

отсюда

Источник: Новая газета


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