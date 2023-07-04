«Руки завязали, на колени ставили, пистолет к голове подносили…»

«Классическое такое похищение, как раньше все это было. Просто давно такого не было. Прижали, выкинули шофера, таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, там на колени ставили, пистолет к голове подносили. Как-то все делали нервно, так и руки не получилось у них завязать», — рассказала Милашина омбудсмену Чеченской Республики в больнице.

Рассказ попал на видео.

отсюда

—