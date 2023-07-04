Токаев заявил, что за последние 20 лет ШОС не смогла завершить ни одного крупного проекта

Касым Жомарт Токаев, президент Казахстана, заявил, что за двадцать лет с момента создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под ее эгидой не было реализовано ни одного крупного проекта.

По его словам, это связано с отсутствием механизмов финансовой поддержки проектной деятельности. Для решения этой проблемы Токаев предложил создать в рамках ШОС инвестиционный фонд.

“Мы должны признать, что за более чем два десятилетия под эгидой ШОС не было реализовано ни одного крупного экономического проекта. Финансовых механизмов для поддержки деятельности этого проекта явно нет. Поэтому я предлагаю Совету глав правительств рассмотреть вопрос о создании Совместного инвестиционного фонда и представить предложения по этому проекту”, – сказал Касым Жомарт Токаев в ходе онлайн-совещания глав государств ШОС.

Токаев отметил, что Международный финансовый центр в Астане может быть использован для стимулирования прямых инвестиций и портфелей в проекты в рамках ШОС. Он предложил странам ШОС совместно работать над созданием базы экономических преференций для повышения привлекательности организации для инвесторов.