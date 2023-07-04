“Если хочу поделиться чем-то, значит я придумала нечто стоящее” – Ольга Серябкина о написании песен, пользе от красоты, успехах и неудачах

Ольга Серябкина — бывшая участница группы «Серебро». В последние годы очень активно развивает сольную карьеру. Недавно артистка приняла участие в передачи Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», где рассказала о своем творчестве и немного о личном.

О написании песен

Серябкина признается, что начала писать песни еще в школе, когда ей было лет 15-16. Правда, тогда она поступала следующим образом: придумывала свои тексты на чужие композиции. Например, на песни Майкла Джексона. Серябкина упражнялась в стихосложении, пытаясь сделать так, чтобы слова идеально легли на музыку.

Сейчас она пишет и для себя, и для других артистов. Серябкина признается, что из своего творчества ей нравятся все композиции. Больше всего артистка выделила трек «Бывшие». Также знаменитость призналась, что ей нравится песня «Тик-Так» в исполнении группы «А-Студио».

Серябкина рассказала о том, как создает песни. Ей в голову приходит идея. Если эта идея ее веселит, если она хочет поделиться ею с другими, значит, она придумала нечто стоящее. И уже тогда артистка начинает думать о том, как лучше всего реализовать ту или иную идею.

О силе случае

Когда Серябкина училась в вузе, то занималась современными танцами. Однажды кто-то из знакомых сообщил ей о кастинге. Серябкина пришла — и увидела самого Макса Фадеева, известного продюсера, с которым потом начала сотрудничать.

Артистка признается, что верит в силу случая. Чисто интуитивно она понимала, куда ей стоит сходить и какие мероприятия посетить, а какие нет. По словам Серябкиной, она привыкла получать от жизни все и пользоваться каждой возможностью, которую предоставляет судьба. Видимо, поэтому ей и удалось преуспеть в карьере.

Об индивидуальности

Долгое время Серябкина пела в составе группы «Серебро». Когда артист является «одним из», тогда может потерять свою индивидуальность. Серябкина вспоминает, как в какой-то момент у нее возникло непреодолимое желание хоть как-то выделиться. Она начала дико краситься, чем немного обескуражила продюсера, ведь Макс Фадеев в этом плане достаточно консервативный человек и не любит перебора. Но Серябкина не могла ничего с собой поделать. У нее присутствовало непреодолимое желание как-то проявить свою индивидуальность.

О смелости

Себя Серябкина считает аккуратным человеком. Она не совершает безрассудных поступков. Сначала артистка хорошенько все продумает, а уже потом начнет действовать. Смелость же она проявляет там, где сталкивается с тем, что ее дико раздражает. Если Серябкиной что-то не нравится категорически, то молчать она точно не будет: выскажет все, невзирая на лица.

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О шоу «Выжить в Дубае»

Сейчас на канале ТНТ идет показ реалити-шоу «Выжить в Дубае». Серябкина стала участницей команды звезд. Также за приз в размере десяти миллионов рублей борется команда, состоящая из простых, немедийных людей.

Серябкина призналась, что некоторые участники вызывали у нее негативные эмоции и раздражали. С такими людьми в обычной жизни певица бы точно не общалась. Правда, никаких имен знаменитость называть не стала. Серябкина призналась: ее угнетал тот факт, что у нее нет выбора, с кем общаться, а с кем нет. В обычной жизни артистка честно может сказать человеку, что он ее раздражает и прекратить общение. А на проекте так нельзя было сделать.

О муже

Три года назад артистка вышла замуж за сына грузинского бизнесмена Георгия Начкебия. Два года назад у пары родился сын Лука.

Серябкина признается, что долгое время воспринимала Георгия исключительно как друга и даже не рассматривала в качестве романтического партнера. Но потом постепенно влюбилась в него: впрочем, как и он в нее. Все произошло достаточно органично, когда оба были готовы к переходу на новый уровень отношений.

Знаменитость призналась, что супруг ее не ревнует. По словам звезды, он достаточно умен.

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О тайм-ауте

Когда Серябкина родила сына, то впервые почувствовала себя комфортно дома. До этого она привыкла к постоянному движению, деятельности, плотному графику. Однако роды стали толчком для внутренней трансформации.

«Я просто дала себе время. Я не стала соглашаться на все подряд, лишь бы быть в кадре. Я поняла, что мне сначала нужно разобраться с собой и потом уже действовать. Я в любом случае никогда не суечусь, не боюсь потерять популярность. Это не то, ради чего я здесь, в шоу-бизнесе. Я люблю музыку либо то, что я делаю», – признается звезда.

О пользе от красоты

Серябкина считает, что красота — это большой бонус. Ею можно пользоваться или не пользоваться. При этом, по мнению артистки, красота требует наполненности. Лично сама артистка спокойно относится к своей внешности, не делает из нее культа. Тем не менее, она знает, что красива и что этим можно пользоваться.

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Например, еще в школьные годы Серябкина сидела с самым умным мальчиком в классе, поэтому у нее была возможность пользоваться его подсказками. Причем, она сама ему предложила сидеть вместе. Ну а одноклассник попросту не могу отказать такой красивой ученице.

Об успехах и неудачах

«Как артист, я знаю, что есть разные степени успеха», – признается Серябкина. – «Момент, когда ты не знаешь, с чего начать, момент нервов — вот он на самом деле самый сложный. Вообще для меня успех – это когда ты старенький сидишь и определяешь: ты чувствуешь себя успешным или нет? Маленькие промежутки времени для меня – это как бы часть пути, которые не являются определительными. Я не даю себе оценку. Сейчас я как бы двигаюсь, делаю так, как мне нравится, как я чувствую. Где-то я молодец, а где-то я условно провалила задание. Но я продолжаю двигаться. Это маленькие успешные движения, маленькие победы».

Серябкина знает, что нужно хвалить себя за хороший результат. Пока она учится это делать.

О любимых актерах

Серябкина призналась, что сначала смотрит фильм и забывает о том, что здесь играют актеры. Она не интересуется их биографиями. А уже потом, если после просмотра какой-то актер «западает в душу», и затем в интернете Серябкина видит информацию о нем, тогда обязательно прочитает, чтобы узнать его личный путь. Некоторые биографии вдохновляю певицу и она начинает по-другому воспринимать понравившегося актера. И все же в первую очередь Серябкина оценивает талант, умение человека перевоплощаться, а уже потом его как личность.

Из всех актрис Серябкина выделила Хелену Бонэм-Картер.