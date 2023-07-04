Необязательно в пол, но всегда почти макси: тенденции длинных платьев на лето-2023

В этом году большой популярностью пользуются длинные платья. Это именно та одежда, которая заслуживает большого внимания. При выборе такого наряда нужно учитывать также последние тенденции моды.

При выборе длинного женского платья на лето 2023 года нужно иметь в виду то, что оно должно идеально подходить по фигуре и соответствовать возрасту. Вот несколько отличных решений, заслуживающих особого внимания.

Какое длинное платье стоит выбрать на лето 2023 года

Длинное женское платье выглядит красиво. Оно практичное и доступно в самых различных вариантах, поэтому можно достаточно просто следовать последним тенденциям моды.

Длинное платье идеально подходит для совершенно любого случая, и его можно носить практически везде. Чтобы выглядеть стильно и привлекательно, стоит выбирать самую длинную модель. Также отличным вариантом станет изделие длиной 7/8.

Очень красиво и стильно смотрится платье с запахом. Оно хорошо подойдет для женщин с любой фигурой. Такой наряд поможет визуально удлинить силуэт и максимально подчеркнуть все преимущества фигуры.То же самое касается длинного струящегося платья, которое хорошо подойдет для любого случая. Интересно смотрятся модели с длинными рукавами и открытыми плечами.

Что касается узора, то в этом году на пике популярности цветочные мотивы и пейсли.

Длинное летнее платье с запахом

Стоит выбирать наряд длиной чуть выше щиколотки. Платье с запахом помогает сделать фигуру визуально более привлекательной, скрывая все имеющиеся несовершенства.

Такой наряд можно носить как днем, так и вечером. Красивый V-образный вырез позволяет подчеркнуть красивую грудь. Что касается обуви, то можно выбрать босоножки на каблуках, балетки, мюли, эспадрильи.

Платье в стиле бохо

Летнее платье с оборками, объемными рукавами или открытыми плечами выглядит просто невероятно. Шикарное и удобное в носке.

Стоит сочетать его с босоножками на шнуровке, эспадрильями или парой кроссовок.

Длинное платье с вырезами

Этим летом асимметричные вырезы украсят макси-платья, открывая некоторые части тела, такие как живот и ребра. Такие наряды помогают сделать создаваемый образ действительно фантастическим.

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Струящееся платье

Если есть небольшой живот или довольно массивные бедра, то такой наряд станет отличным вариантом для лета.

Однотонное или с принтами, с длинными или короткими рукавами, оно станет превосходным летним платьем для женщин более старшего возраста. Все это стоит дополнить красивыми аксессуарами.

Вязанное крючком платье

Прозрачные модели, вязанные крючком, помогают добавить создаваемому образу нотку женственности и особую притягательность.

Прозрачное платье позволяет поиграть немного с многослойностью. Можно надеть его поверх нижнего белья или сетчатых брюк. Что касается цвета, то отличным решением станет розовый, фиолетовый, белый, черный, мятно-зеленый. Можно носить его каждый день, вечером или на пляже.

Платье-комбинация

Длинное атласное платье является настоящим трендом лета 2023 года. Его можно использовать для повседневной носки или же создания ультраженственного вечернего наряда.

Это универсальная вещь, которая хорошо сочетается с белой футболкой, кроссовками и сумкой через плечо для дневного выхода, а вечером стоит надеть пару босоножек на каблуке и яркие украшения.

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Длинное платье с цветочным принтом

Это популярный принт, который помогает сделать образ действительно фантастическим.

Длинное платье с цветочными узорами помогает придать образу женственность и романтичность.

Длинное платье с открытой спиной

Такой наряд этим летом снова в моде. Его можно носить на пляже или в городе.

Это хорошее решение для девушек, предпочитающих легкий и модный образ.

Асимметричное длинное платье

Это длинное платье с асимметричным верхом и низом сочетает в себе всю смелость и дерзость. Оно подходит для создания стильного и шикарного образа.

Длинное платье с принтом

Сочетание градиента и размытых узоров помогает украсить наряд.

Стоит смело надевать длинное разноцветное обтягивающее платье и сочетать его с парой модных кроссовок или босоножек на каблуке. Также стоит добавить небольшую сумку через плечо и блейзер для вечернего выхода.