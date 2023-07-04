В следующем VK Fest смогут принять участие только члены Союза композиторов

Министр культуры Ольга Любимова подписала распоряжение «Об исправлении ошибок, допущенных при проведении музыкального фестиваля VK Fest».

С 2024 года принять участие в мероприятие смогут только члены Союза композиторов России.

– К сожалению, организаторы VK Fest допустили просчёты, граничащие с осознанным вредительством. Мы приняли решение взять ситуацию под контроль и в дальнейшем допускать к участию только проверенных исполнителей, – сообщила Любимова на пресс-конференции.

Источники в Telegram-каналах говорят, что в ближайшее время Государственная дума может принять закон, согласно которому выступать более чем перед десятью зрителями смогут только «лицензированные» исполнители.

– Беспредел либералов всех уже утомил, поэтому будет создан специальный реестр. Допускать на сцену будут только тех, кого признают достойным и выдадут лицензию, – рассказал собеседник.

—