В следующем VK Fest смогут принять участие только члены Союза композиторов
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Министр культуры Ольга Любимова подписала распоряжение «Об исправлении ошибок, допущенных при проведении музыкального фестиваля VK Fest».
С 2024 года принять участие в мероприятие смогут только члены Союза композиторов России.
– К сожалению, организаторы VK Fest допустили просчёты, граничащие с осознанным вредительством. Мы приняли решение взять ситуацию под контроль и в дальнейшем допускать к участию только проверенных исполнителей, – сообщила Любимова на пресс-конференции.
Источники в Telegram-каналах говорят, что в ближайшее время Государственная дума может принять закон, согласно которому выступать более чем перед десятью зрителями смогут только «лицензированные» исполнители.
– Беспредел либералов всех уже утомил, поэтому будет создан специальный реестр. Допускать на сцену будут только тех, кого признают достойным и выдадут лицензию, – рассказал собеседник.
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