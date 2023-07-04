 

Появился новый подход к земледелию в нашей стране

04.07.2023, 13:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Умное земледелие в РФ – перспективное направление развития сельского хозяйства, которое может эффективно улучшить процесс выращивания и производства сельскохозяйственных культур. В этом контексте, недавно был предложен новый подход к умному земледелию, который может стать революционным в сельском хозяйстве страны.

Одной из основных составляющих является использование современных технологий и цифровых решений. Применение датчиков, систем искусственного интеллекта, аналитики данных, IoT позволяет собирать огромные объемы информации о состоянии почвы, погодных условиях, уровнях влажности и других факторах, которые влияют на рост растений.

Собранные данные обрабатываются и анализируются специализированными алгоритмами и программным обеспечением, что позволяет предсказывать и прогнозировать оптимальные условия для выращивания конкретных сельскохозяйственных культур. Такой подход значительно повышает эффективность сельскохозяйственного производства, улучшает качество продукции и повышает доходность фермеров.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / “Если хочу поделиться чем-то, значит я придумала нечто стоящее” – Ольга Серябкина о написании песен, пользе от красоты, успехах и неудачах

04.07 / Необязательно в пол, но всегда почти макси: тенденции длинных платьев на лето-2023

04.07 / В следующем VK Fest смогут принять участие только члены Союза композиторов

04.07 / Японцы нашли ген, отвечающий за рост зубов

04.07 / О нападении в Чечне

04.07 / Доктор Захарова назвала 4 тревожных признака того, что неправильно чистятся зубы

04.07 / Си Цзиньпин призвал к увеличению доли расчетов в национальных валютах между странами ШОС

04.07 / Лишилась дома и денег – Лену Ленину обманул застройщик

04.07 / Выпавшего из окна сына Ефремова готовят к непростой операции

04.07 / В Югре ожидают новый ледниковый период

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика